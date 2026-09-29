Росія може змінити стратегію на зиму: ISW назвав нову ставку Кремля

Аналітики вважають, що Москва може робити більший акцент на далекобійних ударах через відсутність значного просування російської армії на фронті

Росія може змінити підхід до ведення війни взимку 2026-2027 років і зробити ставку на масштабну кампанію далекобійних ударів по Україні. Таку оцінку навів американський Інститут вивчення війни (ISW), повідомляє «Главком».

За оцінкою аналітиків, зміна підходу може бути пов'язана з тим, що російські війська протягом останніх місяців майже не мають чистого територіального просування. В ISW зазначають, що один із впливових прокремлівських воєнних блогерів фактично визнав статичність фронту та закликав Росію посилити ударну кампанію.

Йдеться про використання комбінованих ударів балістичними ракетами та реактивними безпілотниками типу «Герань». За оцінкою ISW, Кремль може розраховувати на те, що масштабні атаки по українській енергетичній та іншій критичній інфраструктурі дозволять завдати Україні значних економічних збитків і посилити тиск на неї протягом зими.

Окрему роль у такій стратегії можуть відіграти нові реактивні версії «Гераней». Вони мають вищу швидкість, ніж безпілотники з поршневими двигунами, що ускладнює їхнє перехоплення. Президент Володимир Зеленський заявляв, що Росія планує витратити $12 млрд на виробництво реактивних дронів та баражувальних боєприпасів.

Водночас Україна розробляє засоби протидії таким безпілотникам. Українські компанії вже випробували дрони-перехоплювачі, здатні збивати реактивні шахеди. Керівник Офісу президента Кирило Буданов повідомляв, що Україна випробовує такі перехоплювачі в бойових умовах, а їхнє масове застосування може розпочатися протягом кількох місяців. В ISW зауважують, що поки невідомо, наскільки швидко Україна зможе масштабувати це виробництво.

Аналітики також вважають, що потенційна російська кампанія не обов'язково розрахована на тривалий період. За оцінкою ISW, Володимир Путін може прагнути домогтися капітуляції України до весни 2027 року, розраховуючи на вразливість української ППО та дефіцит перехоплювачів для балістичних ракет. Водночас це саме оцінка аналітиків, а не підтверджений план російського керівництва.

ISW зазначає, що Росія вже нарощує застосування реактивних дронів. За даними української сторони, у вересні РФ запустила 2730 таких безпілотників, а українська ППО перехопила понад 1500 із них. Це становить близько 55%.

Водночас російська ставка на далекобійні удари має обмеження. Запаси балістичних ракет значно складніше та довше поповнювати, ніж виробляти реактивні дрони. Крім того, Україна продовжує завдавати ударів по російській військовій та нафтовій інфраструктурі. Тому, за оцінкою ISW, результат можливої зимової кампанії залежатиме, зокрема, від того, наскільки швидко обидві сторони зможуть адаптуватися до нових технологій.

Нагадаємо, що Росія може вже з жовтня суттєво збільшити кількість військових на фронті за рахунок нової хвилі мобілізації. Для України це стане серйозним випробуванням для України.