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    Курьез

    В сети нашли самого злобного кота, которому мы все не нравимся

    • Розсилка
    В сети нашли самого злобного кота, которому мы все не нравимся
    boredpanda.com

    Джуно отличает неизменно царственный вид и потрясающий мех дымчатого оттенка

    Тем, у кого дома живет кошка или кот временами может казаться, что питомец их ненавидит. 

    Иначе почему он иногда так злобно смотрит и царапается, когда вы хотите его погладить? 

    Однако кот Джуно даже не скрывает своей неприязни к человеческому роду и не пытается скрыть своей ненависти. Однако, как обычно, внешность бывает обманчива и те, кто имеет суровый вид на самом деле милые добряки

    Джуно - шестилетний гималайский кот смешанных кровей. Он выглядит очень злым не только во время игры, но даже когда он мирно отдыхает. 

    Внешность пушистого питомца и правда заставляет испугаться: у Джуно роскошные желтые глаза, густая и длинная шерсть пепельного цвета, а также довольно внушительные размеры. Суровости коту придают толстые и длинные усы темного цвета. 

    У харизматичного кота есть даже собственный аккаунт в Инстаграм. Хозяева периодически размещают снимки Джуно, а их пушистый господин милостиво разрешает снимать себя со всех ракурсов.

    Его шерсть вызывает три основных эмоции: удивление, восхищение и сочувствие людям Джуно вместе с их пылесосом. 

    Предлагаем вам хорошенько рассмотреть этого милорда с благостным трепетом на лице.

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    boredpanda.com
    boredpanda.com
    boredpanda.com
    boredpanda.com
    boredpanda.com
    boredpanda.com
    boredpanda.com
    boredpanda.com
    boredpanda.com
    boredpanda.com
    boredpanda.com
    boredpanda.com

    С недавнего времени хозяйка Джуно стала укладывать его шерсть и с новой прической он выглядит еще более величественным и пугающим. Однако людей этим не напугать, они напротив стали еще активнее подписываться на Instagram котейки.

    Джерело: boredpanda.com

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