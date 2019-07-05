В сети нашли самого злобного кота, которому мы все не нравимся



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boredpanda.com

Джуно отличает неизменно царственный вид и потрясающий мех дымчатого оттенка

Тем, у кого дома живет кошка или кот временами может казаться, что питомец их ненавидит.

Иначе почему он иногда так злобно смотрит и царапается, когда вы хотите его погладить?

Однако кот Джуно даже не скрывает своей неприязни к человеческому роду и не пытается скрыть своей ненависти. Однако, как обычно, внешность бывает обманчива и те, кто имеет суровый вид на самом деле милые добряки

Джуно - шестилетний гималайский кот смешанных кровей. Он выглядит очень злым не только во время игры, но даже когда он мирно отдыхает.

Внешность пушистого питомца и правда заставляет испугаться: у Джуно роскошные желтые глаза, густая и длинная шерсть пепельного цвета, а также довольно внушительные размеры. Суровости коту придают толстые и длинные усы темного цвета.

У харизматичного кота есть даже собственный аккаунт в Инстаграм. Хозяева периодически размещают снимки Джуно, а их пушистый господин милостиво разрешает снимать себя со всех ракурсов.

Его шерсть вызывает три основных эмоции: удивление, восхищение и сочувствие людям Джуно вместе с их пылесосом.

Предлагаем вам хорошенько рассмотреть этого милорда с благостным трепетом на лице.

С недавнего времени хозяйка Джуно стала укладывать его шерсть и с новой прической он выглядит еще более величественным и пугающим. Однако людей этим не напугать, они напротив стали еще активнее подписываться на Instagram котейки.

Джерело: boredpanda.com