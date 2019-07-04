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    Новая кутюрная коллекция Christian Dior: невероятные фото с показа

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    Новая кутюрная коллекция Christian Dior: невероятные фото с показа
    vogue.ua

    Марии Грации Кьюри достался настоящий бриллиант – у бренда Christian Dior богатая история и огромные архивы, в которых вдохновение можно черпать постоянно

    Марии Грации Кьюри обратилась к работе писателя Бернарда Рудофски Are Clothes Modern?, написанной в 1940-х годах. 

    В этом произведении автор рассуждает о том, должна ли одежда быть модной и при этом не всегда комфортной или удобство все-таки прежде всего. 

    Сегодня, когда женщины активно борются со стереотипами, в том числе и касательно внешнего вида, подобные вопросы актуальны как никогда.

    Мария Грация Кьюри, которая с первой своей коллекции поддерживает феминистические движения и максимально поддерживает женщин в самых разных видах искусства, в новой работе решила продемонстрировать, что красота одежды, ее эстетическая сторона должны быть при этом максимально естественны и не сковывать нас. 

    Например, Рудофски выступал против обуви с узкими носами, называя ее просто опасной и деформирующей стопу. Тогда он создал максимально открытые сандалии на плоском ходу. Сегодня Мария Грация Кьюри показала их интерпретацию. 

    Коллекция получилась у нее практически лишенной цвета, а весь фокус был направлен на форму, линии, архитектурный крой. «Кристиана Диора часто называли дизайнером-архитектором. Что эта характеристика значит сегодня?», – этот вопрос задает себе Кьюри и отвечает на него конкретными примерами. 

    Например, одним из символов коллекции стали древнегреческие Кариатиды, а текстура некоторых образов напоминает бетонную поверхность. Дизайнер много работает с куполообразной формой, играет с пропорциями и при этом стремится к легкости. Те же знаменитые жакеты Bar скроены без использования дополнительных старомодных накладок. Лишь до миллиметра выверенный крой. 

    Стремление к невесомости – еще одна из важных черт этой коллекции.

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    vogue.ua
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    vogue.ua
    vogue.ua
    vogue.ua
    vogue.ua
    vogue.ua
    vogue.ua
    vogue.ua


    Мария Грация Кьюри активно использовала полупрозрачные вуали, но закрывала ими не просто лица модели, а покрывала плечи и руки. Этот прием помог ей соблюсти баланс и избежать тяжеловесности сложных архитектурных форм.

    Джерело: vogue.ua

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