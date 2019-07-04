Новая кутюрная коллекция Christian Dior: невероятные фото с показа



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vogue.ua

Марии Грации Кьюри достался настоящий бриллиант – у бренда Christian Dior богатая история и огромные архивы, в которых вдохновение можно черпать постоянно

Марии Грации Кьюри обратилась к работе писателя Бернарда Рудофски Are Clothes Modern?, написанной в 1940-х годах.

В этом произведении автор рассуждает о том, должна ли одежда быть модной и при этом не всегда комфортной или удобство все-таки прежде всего.

Сегодня, когда женщины активно борются со стереотипами, в том числе и касательно внешнего вида, подобные вопросы актуальны как никогда.

Мария Грация Кьюри, которая с первой своей коллекции поддерживает феминистические движения и максимально поддерживает женщин в самых разных видах искусства, в новой работе решила продемонстрировать, что красота одежды, ее эстетическая сторона должны быть при этом максимально естественны и не сковывать нас.

Например, Рудофски выступал против обуви с узкими носами, называя ее просто опасной и деформирующей стопу. Тогда он создал максимально открытые сандалии на плоском ходу. Сегодня Мария Грация Кьюри показала их интерпретацию.

Коллекция получилась у нее практически лишенной цвета, а весь фокус был направлен на форму, линии, архитектурный крой. «Кристиана Диора часто называли дизайнером-архитектором. Что эта характеристика значит сегодня?», – этот вопрос задает себе Кьюри и отвечает на него конкретными примерами.

Например, одним из символов коллекции стали древнегреческие Кариатиды, а текстура некоторых образов напоминает бетонную поверхность. Дизайнер много работает с куполообразной формой, играет с пропорциями и при этом стремится к легкости. Те же знаменитые жакеты Bar скроены без использования дополнительных старомодных накладок. Лишь до миллиметра выверенный крой.

Стремление к невесомости – еще одна из важных черт этой коллекции.





Мария Грация Кьюри активно использовала полупрозрачные вуали, но закрывала ими не просто лица модели, а покрывала плечи и руки. Этот прием помог ей соблюсти баланс и избежать тяжеловесности сложных архитектурных форм.

Джерело: vogue.ua