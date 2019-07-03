New York Pride 2019: стильные звездные образы



Розсилка ВІДПРАВИТИ

vogue.ua

В параде приняли участие около 150 тыс. человек, среди которых были замечены и знаменитости

«Месяц гордости» закончился в эти выходные в Нью-Йорке маршем WorldPride, посвященным 50-летию со дня Стоунволлских бунтов.

За два дня до парада 28 июня Леди Гага и Донателла Версаче посетили Stonewall Inn – гей-бар в Гринвич-Виллидж, где и началась история прайдов. Обе пришли в кастомизированных нарядах Versace.

Гага появилась в радужном ансамбле, состоящем из жакета из денима, ботфортов, усыпанных разноцветными стразами Swarovski и микро-шортах с красочной бахромой из бисера. Госпожа Версаче выбрала белые брюки и белую футболку с радужными сердцами и завязала яркий платок на запястье.

В день парада 30 июня Донателла Версаче появилась на параде в усыпанном кристаллами авторском наряде.

В рамках WorldPride состоялось выступление Мадонны, которая также решила надеть Versace. Мадам Х выбрала черный кожаный тренч, украшенный золотыми пуговицами с фирменной Медузой бренда и пряжками в стиле барокко. Позже певица появилась во втором наряде – черной рубашке и шортах, украшенными таким же декором.

Несомненно, на параде было множество сказочных и неординарных нарядов. Но Билли Портеру удалось затмить всех. Надев кастомизированное платье от Christian Siriano, Портер вышел на прайд в ансамбле из тюля цвета радуги.

Напомним, что в столице также состоялся Марш равенства КиевПрайд 2019. По словам организаторов, в марше, который состоялся 23 июня, приняли участие около 8 тысяч человек. Как это было можно посмотреть прямо сейчас на страницах Главкома.

Джерело: vogue.ua