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    Жизнь

    Лилия Подкопаева снялась в фотосессии на последнем месяце беременности

    • Розсилка
    Лилия Подкопаева снялась в фотосессии на последнем месяце беременности

    Украинская спортсменка очаровала сеть новыми снимками

    Украинская спортсменка Лилия Подкопаева совсем скоро станет мамой. Несмотря на последние месяцы беременности гимнастка по-прежнему ведет активный образ жизни, занимается спортом и много путешествует. Кроме этого, пользователи сети отмечают, что Лилия просто светится от счастья. 

    На днях Подкопаева опубликовала на своей странице в соцсети нежный снимок и бэкстейдж фотосессии. Так, украинская спортсменка позирует в белом платье с развевающимся шлейфом от плечей.

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    Публикация от ALEKSANDRA MATUSENKO (@aleksandra_matusenko)

    «Всегда действуй только в Любви, из Любви и Любовью», - так подписала снимки Подковаева.

    Напомним, что новым возлюбленным Лилии Подкопаевой стал бизнесмен Игорь Дубинский.  Но несмотря на чувства, предложение руки и сердца и беременность - свадьбы еще не было. 

    Беременная Лилия Подкопаева
    Беременная Лилия Подкопаева

    Как ранее сообщал Scotch, бизнесмен предложил за него выйти замуж в спортивном зале.

    «Неожиданно. Приятно безусловно. Щеки горят, глаза горят. Ну, слушайте, как будто, 18 лет. Я вообще очень счастливый человек. И я радуюсь солнцу, я радуюсь голубому небу. Мы можем быть счастливыми независимо от каких-то моментов. Но, на самом деле, если ты встречаешь своего человека, вот пазлы совпали, энергетически подошло. Слава богу, наслаждайтесь, получайте от этого удовольствие, цените сегодняшний момент», - призналась Подкопаева в эксклюзивном интервью передаче «Зірковий шлях» .

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