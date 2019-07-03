Лилия Подкопаева снялась в фотосессии на последнем месяце беременности
Украинская спортсменка очаровала сеть новыми снимками
Украинская спортсменка Лилия Подкопаева совсем скоро станет мамой. Несмотря на последние месяцы беременности гимнастка по-прежнему ведет активный образ жизни, занимается спортом и много путешествует. Кроме этого, пользователи сети отмечают, что Лилия просто светится от счастья.
На днях Подкопаева опубликовала на своей странице в соцсети нежный снимок и бэкстейдж фотосессии. Так, украинская спортсменка позирует в белом платье с развевающимся шлейфом от плечей.
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«Всегда действуй только в Любви, из Любви и Любовью», - так подписала снимки Подковаева.
Напомним, что новым возлюбленным Лилии Подкопаевой стал бизнесмен Игорь Дубинский. Но несмотря на чувства, предложение руки и сердца и беременность - свадьбы еще не было.
Как ранее сообщал Scotch, бизнесмен предложил за него выйти замуж в спортивном зале.
«Неожиданно. Приятно безусловно. Щеки горят, глаза горят. Ну, слушайте, как будто, 18 лет. Я вообще очень счастливый человек. И я радуюсь солнцу, я радуюсь голубому небу. Мы можем быть счастливыми независимо от каких-то моментов. Но, на самом деле, если ты встречаешь своего человека, вот пазлы совпали, энергетически подошло. Слава богу, наслаждайтесь, получайте от этого удовольствие, цените сегодняшний момент», - призналась Подкопаева в эксклюзивном интервью передаче «Зірковий шлях» .