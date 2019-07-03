Звезда сериала «Крепостная» снялась в чувственной фотосессии со своим мужем
Актриса Наталья Денисенко и ее супруг Андрей Фединчик поразили сеть кадрами из нового фотосета
Звезда сериала «Крепостная» Наталья Денисенко снялась в чувственной фотосессии со своим супругом. Снимками Наталья поделилась на своей странице в соцсети Instagram.
Фотосъемка, в стиле lovestory проходила на песчаном берегу под чутким руководством фотографа Елены Фоковой.
«Собирались на фотосессию год! И в запланированный за месяц день, прогноз нам пообещал грозовой дождь...а мы получили невероятное небо для фото», - так прокомментировала снимки актриса.
Стоит отметить, что Наталья Денисенко и ее супруг поженилась в 2017 года. Свадьба прошла в одном из самых романтических мест - на Мальдивах. Через несколько месяцев после свадебного торжества у пары родился сын.
Напомним, что Наталья Денисенко попала в топ-20 самых красивых актрис Украины по версии Главком.