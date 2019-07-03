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    Шоу-биз

    Дерзкие и сексуальные: участники группы «Время и Стекло» снялись для мужского глянца

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    Надя Дорофеева и Позитив - Дерзкие и сексуальные: участники группы «Время и Стекло» снялись для мужского глянца
    Надя Дорофеева и Позитив
    ххl.ua

    Снимки Нади Дорофеевой и Позитива украсили страницы нового номера журнала мужского журнала Xxl

    Совсем недавно популярная украинская группа «Время и Стекло», солистами которой являются Позитив и Надя Дорофеева, выпустили новый хит. Композиция получила название Vislovo. А теперь, яркий сценический дуэт прокатились на яхте и снялся в фотосессии для мужского журнала Xxl. 

    Во время фотосета ребята признались, что готовы собрать столичный Дворец Спорта и показать не только яркие хореографические постановки, но и, судя по всему, новые хиты. 

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    Дерзкие и сексуальные: участники группы «Время и Стекло» снялись для мужского глянца
    Дерзкие и сексуальные: участники группы «Время и Стекло» снялись для мужского глянца
    Дерзкие и сексуальные: участники группы «Время и Стекло» снялись для мужского глянца
    Дерзкие и сексуальные: участники группы «Время и Стекло» снялись для мужского глянца
    Дерзкие и сексуальные: участники группы «Время и Стекло» снялись для мужского глянца
    Дерзкие и сексуальные: участники группы «Время и Стекло» снялись для мужского глянца
    Дерзкие и сексуальные: участники группы «Время и Стекло» снялись для мужского глянца
    Дерзкие и сексуальные: участники группы «Время и Стекло» снялись для мужского глянца
    ххl.ua

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