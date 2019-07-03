  1. Головна
  2. Скотч
  3. Жизнь

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    Жизнь

    Вязанный купальник и соломенная шляпа: Кайли Дженнер снялась в фотосете на пляже

    • Розсилка
    Кайли Дженнер - Вязанный купальник и соломенная шляпа: Кайли Дженнер снялась в фотосете на пляже
    Кайли Дженнер
    instagram.com/kyliejenner

    21-летняя миллионерша представила поклонникам новый продукт. На этот раз звезда выпустила летнюю коллекцию макияжа

    Кайли Дженнер продолжает расширять линию своего косметического бренда Kylie Cosmetics. Недавно звезда презентовала уходовую коллекцию, а теперь она разработала мерцающие средства для лета. Новая серия продуктов так и называется — Summer Collection. В нее вошли разноцветные блестки, помады натуральных оттенков и палетка блестящих теней.

    1 з 4
    на весь екран згорнути
    Вязанный купальник и соломенная шляпа: Кайли Дженнер снялась в фотосете на пляже
    Вязанный купальник и соломенная шляпа: Кайли Дженнер снялась в фотосете на пляже
    Вязанный купальник и соломенная шляпа: Кайли Дженнер снялась в фотосете на пляже

    Кампанию коллекции Кайли снимала на пляже — она позировала в вязаном бикини, серебристой юбке и соломенной шляпе. Образ звездной мамы дополнили золотые серьги-кольца и яркий макияж — зеленые стрелки и блеск для губ.

    Джерело: graziamagazine.ru

    Читайте також
    знаменитости мода и красота фотография Кардашьян
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ