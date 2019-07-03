Вязанный купальник и соломенная шляпа: Кайли Дженнер снялась в фотосете на пляже



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Кайли Дженнер instagram.com/kyliejenner

21-летняя миллионерша представила поклонникам новый продукт. На этот раз звезда выпустила летнюю коллекцию макияжа

Кайли Дженнер продолжает расширять линию своего косметического бренда Kylie Cosmetics. Недавно звезда презентовала уходовую коллекцию, а теперь она разработала мерцающие средства для лета. Новая серия продуктов так и называется — Summer Collection. В нее вошли разноцветные блестки, помады натуральных оттенков и палетка блестящих теней.

Кампанию коллекции Кайли снимала на пляже — она позировала в вязаном бикини, серебристой юбке и соломенной шляпе. Образ звездной мамы дополнили золотые серьги-кольца и яркий макияж — зеленые стрелки и блеск для губ.

Джерело: graziamagazine.ru