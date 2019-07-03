Модель и актриса Оливия Манн отмечает день рождения: яркие фотосессии знаменитости

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Оливия Манн – американская актриса азиатского происхождения, наиболее известная по ролям в фильмах «Супер Майк» и «Люди Икс: Апокалипсис»

Лиза Оливия Манн родилась в столице штата Оклахома 3 июля 1980 года. Дебютный выход на киноэкраны случился в 2004 году – девушка снялась в фильме ужасов «Злость пугало». А в 2005-м преобразилась в серфингистку в сериале «Beyond the Break», где задержалась на целых два года.

Урожайным стал 2010 год, тогда Манн засветилась сразу в четырех картинах, в том числе во второй части «Железного человека». Это была настоящая удача, ведь в супергеройском боевике задействован весь цвет Голливуда – Роберт Дауни-младший, Микки Рурк, Гвинет Пэлтроу, Скарлетт Йоханссон и другие звезды кино.

Фильмография Оливии Манн стремительно наполнялась, в актерскую копилку добавились картины «Безумное свидание», «Супер Майк», «Миссия в Майами», а также телесериалы «Университет» и «Идеальные пары».

2018 год ознаменовался выходом на экраны трех картин, где снялась Оливия Манн. Женщине досталась одна из главных ролей в боевике с элементами фэнтези «Хищник».

Роль второго плана актрисе подарили авторы криминального фильма «8 подруг Оушена», который является спин-оффом «Одиннадцати друзей Оушена». И, наконец, Оливия вновь перевоплотилась в злодейку Псайлок в ленте Саймона Кинберга «Люди Икс: Темный Феникс».

Оливия также не забросила модельную и журналистскую карьеры. Фотографии красотки с удовольствием печатают Men's Health, Men's Edge, Playboy, в последнем она даже удостаивалась звания девушки месяца. Манн изредка блистает на телевидении, снимается в клипах известных музыкантов, пишет статьи в журналы.