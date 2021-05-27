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    Еще 30 лет назад эти приборы были в каждом доме, а сегодня они вызывают недоумение

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    Еще 30 лет назад эти приборы были в каждом доме, а сегодня они вызывают недоумение

    Подборка предметов, которые кажутся «каменным веком»

    Несколько десятков лет назад людей окружала другая реальность, которая кардинально отличается от современности. Наши смартфоны, мультиварки, телевизоры и комбайны заменяли другие «девайсы».

    Собрали для вас фото приборов СССР, которые помогали нашим дедушкам и бабушкам в быту сварить кофе или зажечь огонь. Для современного поколения эти предметы стали пережитком прошлого и вряд ли кто-то знает для чего их использовали.

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    Еще 30 лет назад эти приборы были в каждом доме, а сегодня они вызывают недоумение
    Еще 30 лет назад эти приборы были в каждом доме, а сегодня они вызывают недоумение
    Еще 30 лет назад эти приборы были в каждом доме, а сегодня они вызывают недоумение
    Еще 30 лет назад эти приборы были в каждом доме, а сегодня они вызывают недоумение
    Еще 30 лет назад эти приборы были в каждом доме, а сегодня они вызывают недоумение
    Еще 30 лет назад эти приборы были в каждом доме, а сегодня они вызывают недоумение
    Еще 30 лет назад эти приборы были в каждом доме, а сегодня они вызывают недоумение
    Еще 30 лет назад эти приборы были в каждом доме, а сегодня они вызывают недоумение
    Еще 30 лет назад эти приборы были в каждом доме, а сегодня они вызывают недоумение
    Еще 30 лет назад эти приборы были в каждом доме, а сегодня они вызывают недоумение
    Еще 30 лет назад эти приборы были в каждом доме, а сегодня они вызывают недоумение

    Ранее «Скотч» сообщал, молодая мать настолько полюбила тату, что превратила себя в ходячий комикс.

    Все началось в 18 лет. Тогда новые знакомые затащили Юлиану в тату-салон, а она не особо и сопротивлялась. Спустя несколько лет, когда сыну девушки исполнилось три года, она решила набить себе на ноге изображения его любимых героев. Так на бедре немки поселились Человек-паук, Железный человек и Капитан Америка

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    Теги: шутки курьез
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    Еще 30 лет назад эти приборы были в каждом доме, а сегодня они вызывают недоумение