Смешные и курьезные рисунки бразильского художника, которые дарят море позитива

Тиаго Хойсель с раннего возраста любил рисовать, но вряд ли задумывался, что в будущем это может стать его профессией?

Однажды в одном из журналов он наткнулся на карикатуры известного художника Ике. Эти работы настолько сильно впечатлили Тиаго, что он стал не просто коллекционировать рисунки, но и создавать их копии. А со временем, «набив» руку, он начал рисовать удивительно реалистичные шаржи на известных персонажей шоу-бизнеса и спорта, а так же мультипликационных героев. Его творчество несет в себе не только иронию и сарказм, но и позитив, который привлекает внимание рекламных компаний, охотно приглашающих художника к сотрудничеству.