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    Смешные и курьезные рисунки бразильского художника, которые дарят море позитива

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    Смешные и курьезные рисунки бразильского художника, которые дарят море позитива

    Творчество Тиаго несет в себе не только иронию и сарказм, но и позитив, который привлекает внимание рекламных компаний

    Обладая отличным чувством юмора и недюжинным талантом, бразильский художник-иллюстратор Тиаго Хойсель создаёт красочные анимационные рисунки, которые, вызывают улыбку и дарят море позитива, обеспечивая хорошим настроением на целый день.

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    Смешные и курьезные рисунки бразильского художника, которые дарят море позитива
    Смешные и курьезные рисунки бразильского художника, которые дарят море позитива
    Смешные и курьезные рисунки бразильского художника, которые дарят море позитива
    Смешные и курьезные рисунки бразильского художника, которые дарят море позитива
    Смешные и курьезные рисунки бразильского художника, которые дарят море позитива
    Смешные и курьезные рисунки бразильского художника, которые дарят море позитива
    Смешные и курьезные рисунки бразильского художника, которые дарят море позитива
    Смешные и курьезные рисунки бразильского художника, которые дарят море позитива
    Смешные и курьезные рисунки бразильского художника, которые дарят море позитива
    Смешные и курьезные рисунки бразильского художника, которые дарят море позитива
    Смешные и курьезные рисунки бразильского художника, которые дарят море позитива
    Смешные и курьезные рисунки бразильского художника, которые дарят море позитива
    Смешные и курьезные рисунки бразильского художника, которые дарят море позитива
    Смешные и курьезные рисунки бразильского художника, которые дарят море позитива
    Смешные и курьезные рисунки бразильского художника, которые дарят море позитива
    Смешные и курьезные рисунки бразильского художника, которые дарят море позитива
    Смешные и курьезные рисунки бразильского художника, которые дарят море позитива
    Смешные и курьезные рисунки бразильского художника, которые дарят море позитива
    Смешные и курьезные рисунки бразильского художника, которые дарят море позитива
    Смешные и курьезные рисунки бразильского художника, которые дарят море позитива
    Смешные и курьезные рисунки бразильского художника, которые дарят море позитива
    Смешные и курьезные рисунки бразильского художника, которые дарят море позитива
    Смешные и курьезные рисунки бразильского художника, которые дарят море позитива
    Смешные и курьезные рисунки бразильского художника, которые дарят море позитива
    Смешные и курьезные рисунки бразильского художника, которые дарят море позитива
    Смешные и курьезные рисунки бразильского художника, которые дарят море позитива
    Смешные и курьезные рисунки бразильского художника, которые дарят море позитива
    Смешные и курьезные рисунки бразильского художника, которые дарят море позитива
    Смешные и курьезные рисунки бразильского художника, которые дарят море позитива
    Смешные и курьезные рисунки бразильского художника, которые дарят море позитива
    Смешные и курьезные рисунки бразильского художника, которые дарят море позитива
    Смешные и курьезные рисунки бразильского художника, которые дарят море позитива
    Смешные и курьезные рисунки бразильского художника, которые дарят море позитива
    Смешные и курьезные рисунки бразильского художника, которые дарят море позитива

    Тиаго Хойсель с раннего возраста любил рисовать, но вряд ли задумывался, что в будущем это может стать его профессией?

    Однажды в одном из журналов он наткнулся на карикатуры известного художника Ике. Эти работы настолько сильно впечатлили Тиаго, что он стал не просто коллекционировать рисунки, но и создавать их копии. А со временем, «набив» руку, он начал рисовать удивительно реалистичные шаржи на известных персонажей шоу-бизнеса и спорта, а так же мультипликационных героев. Его творчество несет в себе не только иронию и сарказм, но и позитив, который привлекает внимание рекламных компаний, охотно приглашающих художника к сотрудничеству.

    Теги: Южная Америка Бразилия курьез
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    Смешные и курьезные рисунки бразильского художника, которые дарят море позитива