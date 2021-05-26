Когда ты пес, который забыл, как себя ведут обычные собаки. Курьезные фото

«Когда возомнил себя белкой»

На сайте Reddit существует раздел под названием «Что не так с вашей собакой?», в котором интернет-пользователи публикуют странные, смешные и чудаковатые снимки своих питомцев.

Лучшие посты, которые непременно поднимут вам настроение, мы собрали в этом материале. При взгляде на эти 15 фото кажется, будто животные ненадолго вышли из строя или просто забыли, как должны вести себя собаки.

Ранее «Скотч» сообщал, молодая мать настолько полюбила тату, что превратила себя в ходячий комикс.

Все началось в 18 лет. Тогда новые знакомые затащили Юлиану в тату-салон, а она не особо и сопротивлялась. Спустя несколько лет, когда сыну девушки исполнилось три года, она решила набить себе на ноге изображения его любимых героев. Так на бедре немки поселились Человек-паук, Железный человек и Капитан Америка

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