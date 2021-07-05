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    Эти дерзкие коты без всяких церемоний отобрали у собачек их любимые лежанки. Курьезные фото

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    Эти дерзкие коты без всяких церемоний отобрали у собачек их любимые лежанки. Курьезные фото

    Песики еще не знает, что это ждет его теперь постоянно

    Сейчас во многих частях мира наступила жарища, и мохнатые товарищи предпочитают валяться в холодке, на сквознячке в теньке. Соответственно, собакам хоть какая-то отдушина – никто не покушается на их персональные лежанки.

    Увы, жара закончится и все вернется на круги своя. Потому что коты считают своим вредным долгом отжимать у песиков их лежанки, сугубо из вредности. Тролли шерстяные!

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    Эти дерзкие коты без всяких церемоний отобрали у собачек их любимые лежанки. Курьезные фото
    Эти дерзкие коты без всяких церемоний отобрали у собачек их любимые лежанки. Курьезные фото
    Эти дерзкие коты без всяких церемоний отобрали у собачек их любимые лежанки. Курьезные фото
    Эти дерзкие коты без всяких церемоний отобрали у собачек их любимые лежанки. Курьезные фото
    Эти дерзкие коты без всяких церемоний отобрали у собачек их любимые лежанки. Курьезные фото
    Эти дерзкие коты без всяких церемоний отобрали у собачек их любимые лежанки. Курьезные фото
    Эти дерзкие коты без всяких церемоний отобрали у собачек их любимые лежанки. Курьезные фото
    Эти дерзкие коты без всяких церемоний отобрали у собачек их любимые лежанки. Курьезные фото
    Эти дерзкие коты без всяких церемоний отобрали у собачек их любимые лежанки. Курьезные фото
    Эти дерзкие коты без всяких церемоний отобрали у собачек их любимые лежанки. Курьезные фото
    Эти дерзкие коты без всяких церемоний отобрали у собачек их любимые лежанки. Курьезные фото
    Эти дерзкие коты без всяких церемоний отобрали у собачек их любимые лежанки. Курьезные фото
    Эти дерзкие коты без всяких церемоний отобрали у собачек их любимые лежанки. Курьезные фото
    Эти дерзкие коты без всяких церемоний отобрали у собачек их любимые лежанки. Курьезные фото
    Эти дерзкие коты без всяких церемоний отобрали у собачек их любимые лежанки. Курьезные фото
    Эти дерзкие коты без всяких церемоний отобрали у собачек их любимые лежанки. Курьезные фото
    Эти дерзкие коты без всяких церемоний отобрали у собачек их любимые лежанки. Курьезные фото
    Эти дерзкие коты без всяких церемоний отобрали у собачек их любимые лежанки. Курьезные фото
    Эти дерзкие коты без всяких церемоний отобрали у собачек их любимые лежанки. Курьезные фото
    Эти дерзкие коты без всяких церемоний отобрали у собачек их любимые лежанки. Курьезные фото
    Эти дерзкие коты без всяких церемоний отобрали у собачек их любимые лежанки. Курьезные фото
    Эти дерзкие коты без всяких церемоний отобрали у собачек их любимые лежанки. Курьезные фото

    «Хорошо хоть, что кот позволил ему на солнышке лежать», «Он ворует его лежанку вот уже 5 лет», «Босс разрешил морду на краешек положить», «Песик еще не знает, что это ждет его теперь постоянно», «Бесцеремонность и наглость всегда побеждали кротость и воспитание», «Лежанка нулячая, только распаковали. Пес замешкался, а вот кот нет», - комментируют фото пользователи сети.

    Ранее «Скотч» сообщал, что провинциальная блогерша разделась в троллейбусе и устроила пикантное шоу.

    Сначала девушка была в платье, затем девушка разделась и осталась в купальнике

    Когда кондуктор увидела неприличное поведение девушки, стала заставлять надеть ее медицинскую маску, а затем обратилась к водителю, чтобы высадить пассажирку.

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    Теги: шутки кот курьез животные
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    Эти дерзкие коты без всяких церемоний отобрали у собачек их любимые лежанки. Курьезные фото