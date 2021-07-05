Эти дерзкие коты без всяких церемоний отобрали у собачек их любимые лежанки. Курьезные фото

Песики еще не знает, что это ждет его теперь постоянно

Сейчас во многих частях мира наступила жарища, и мохнатые товарищи предпочитают валяться в холодке, на сквознячке в теньке. Соответственно, собакам хоть какая-то отдушина – никто не покушается на их персональные лежанки.

Увы, жара закончится и все вернется на круги своя. Потому что коты считают своим вредным долгом отжимать у песиков их лежанки, сугубо из вредности. Тролли шерстяные!

«Хорошо хоть, что кот позволил ему на солнышке лежать», «Он ворует его лежанку вот уже 5 лет», «Босс разрешил морду на краешек положить», «Песик еще не знает, что это ждет его теперь постоянно», «Бесцеремонность и наглость всегда побеждали кротость и воспитание», «Лежанка нулячая, только распаковали. Пес замешкался, а вот кот нет», - комментируют фото пользователи сети.

Ранее «Скотч» сообщал, что провинциальная блогерша разделась в троллейбусе и устроила пикантное шоу.

Сначала девушка была в платье, затем девушка разделась и осталась в купальнике

Когда кондуктор увидела неприличное поведение девушки, стала заставлять надеть ее медицинскую маску, а затем обратилась к водителю, чтобы высадить пассажирку.