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    Фотографы устроили флешмоб, чтобы приоткрыть закулисье идеальных кадров

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    Фотографы устроили флешмоб, чтобы приоткрыть закулисье идеальных кадров

    Фотографы показали процесс создания красивых фото и результат

    Как выглядит процесс создания интересных и необычных фотосессий? Это похоже на какую-то магию, когда в какой-нибудь вроде бы обычной декорации после манипуляций с камерой и обработки возникает невероятно красивый кадр.

    Фотографы устроили флешмоб в Твиттере и показали, как выглядел процесс создания снимка и что получилось в итоге. Ловкость рук и никакого мошенства!

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    Фотографы устроили флешмоб, чтобы приоткрыть закулисье идеальных кадров
    Фотографы устроили флешмоб, чтобы приоткрыть закулисье идеальных кадров
    Фотографы устроили флешмоб, чтобы приоткрыть закулисье идеальных кадров
    Фотографы устроили флешмоб, чтобы приоткрыть закулисье идеальных кадров
    Фотографы устроили флешмоб, чтобы приоткрыть закулисье идеальных кадров
    Фотографы устроили флешмоб, чтобы приоткрыть закулисье идеальных кадров
    Фотографы устроили флешмоб, чтобы приоткрыть закулисье идеальных кадров
    Фотографы устроили флешмоб, чтобы приоткрыть закулисье идеальных кадров
    Фотографы устроили флешмоб, чтобы приоткрыть закулисье идеальных кадров
    Фотографы устроили флешмоб, чтобы приоткрыть закулисье идеальных кадров
    Фотографы устроили флешмоб, чтобы приоткрыть закулисье идеальных кадров
    Фотографы устроили флешмоб, чтобы приоткрыть закулисье идеальных кадров
    Фотографы устроили флешмоб, чтобы приоткрыть закулисье идеальных кадров
    Фотографы устроили флешмоб, чтобы приоткрыть закулисье идеальных кадров
    Фотографы устроили флешмоб, чтобы приоткрыть закулисье идеальных кадров
    Фотографы устроили флешмоб, чтобы приоткрыть закулисье идеальных кадров
    Фотографы устроили флешмоб, чтобы приоткрыть закулисье идеальных кадров
    Фотографы устроили флешмоб, чтобы приоткрыть закулисье идеальных кадров
    Фотографы устроили флешмоб, чтобы приоткрыть закулисье идеальных кадров

    Ранее «Скотч» показывал фото 40-летней внучки Чапкиса, которая сверкнула роскошными формами в облегающем платье.

    Пользователи были ошеломлены красотой и изящной фигурой Сафрончик. В комментариях фолловеры оставили ряд комплиментов.

    Заметим, Анна Сафрончик родилась в Киеве. Будущая артистка в 13 лет переехала в Италию вместе с мамой, где построила карьеру актрисы. В частности, знаменитость снялась таких лентах «Противоположности притягиваются», «Запутанная история» и сериале «Дочь Элизы: Возвращение в Ривомброзу».

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    Теги: шутки курьез
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    Фотографы устроили флешмоб, чтобы приоткрыть закулисье идеальных кадров