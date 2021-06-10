Фотографы устроили флешмоб, чтобы приоткрыть закулисье идеальных кадров

Фотографы показали процесс создания красивых фото и результат

Как выглядит процесс создания интересных и необычных фотосессий? Это похоже на какую-то магию, когда в какой-нибудь вроде бы обычной декорации после манипуляций с камерой и обработки возникает невероятно красивый кадр.

Фотографы устроили флешмоб в Твиттере и показали, как выглядел процесс создания снимка и что получилось в итоге. Ловкость рук и никакого мошенства!

Ранее «Скотч» показывал фото 40-летней внучки Чапкиса, которая сверкнула роскошными формами в облегающем платье.

Пользователи были ошеломлены красотой и изящной фигурой Сафрончик. В комментариях фолловеры оставили ряд комплиментов.

Заметим, Анна Сафрончик родилась в Киеве. Будущая артистка в 13 лет переехала в Италию вместе с мамой, где построила карьеру актрисы. В частности, знаменитость снялась таких лентах «Противоположности притягиваются», «Запутанная история» и сериале «Дочь Элизы: Возвращение в Ривомброзу».