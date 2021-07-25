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    Эти горе-дизайнеры будто специально дают шикарный повод их ненавидеть. Курьезные фото

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    Эти горе-дизайнеры будто специально дают шикарный повод их ненавидеть. Курьезные фото

    Нынче в моде «натюраль», всякие потрепанные и псевдогрязные вещи

    Кто еще не ругал дизайнеров на этой неделе – поднимите руки! Мда, многовато что-то. Но на то, как водится, полным-полно веских причин, главная из которых трусость. Да-да, современный капитализм вынуждает, в самом прямом смысле заставляет творческих людей работать по очень сжатому графику.

    Создавать шедевры по расписанию, любой сложности и объема. А признаться, что это нереально, что нельзя так работать, у многих духа не хватает. Вот и халтурят, бракоделы.

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    Эти горе-дизайнеры будто специально дают шикарный повод их ненавидеть. Курьезные фото
    Эти горе-дизайнеры будто специально дают шикарный повод их ненавидеть. Курьезные фото
    Эти горе-дизайнеры будто специально дают шикарный повод их ненавидеть. Курьезные фото
    Эти горе-дизайнеры будто специально дают шикарный повод их ненавидеть. Курьезные фото
    Эти горе-дизайнеры будто специально дают шикарный повод их ненавидеть. Курьезные фото
    Эти горе-дизайнеры будто специально дают шикарный повод их ненавидеть. Курьезные фото
    Эти горе-дизайнеры будто специально дают шикарный повод их ненавидеть. Курьезные фото
    Эти горе-дизайнеры будто специально дают шикарный повод их ненавидеть. Курьезные фото
    Эти горе-дизайнеры будто специально дают шикарный повод их ненавидеть. Курьезные фото
    Эти горе-дизайнеры будто специально дают шикарный повод их ненавидеть. Курьезные фото
    Эти горе-дизайнеры будто специально дают шикарный повод их ненавидеть. Курьезные фото

    «Цвет текста совпадает с цветом самого масла», «На тарелке есть непонятный дизайнерский элемент, который похож на пятно помады», «Зеркало не грязное, просто дизайн такой интересный», «Это одна из самых странных установок кондиционера, которую видел мир», - комментируют фото пользователи сети.

    Ранее «Скотч» сообщал, что 16-летняя дочь Джулии Робертс появилась на красной дорожке Каннского кинофестиваля и вызвала споры.

    Пользователи сети принялись обсуждать внешний вид дочери Робертс. Одни пользователи сочли ее наряд старомодным. Другие принялись хвалить образ Хэйзел.

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    Теги: шутки курьез
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    Эти горе-дизайнеры будто специально дают шикарный повод их ненавидеть. Курьезные фото