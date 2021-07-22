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    Ужасные стрижки людей, которые решили сыграть в «сам себе парикмахер». Курьезные фото

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    Ужасные стрижки людей, которые решили сыграть в «сам себе парикмахер». Курьезные фото

    Как вам такая «филигранная» работа?

    В период самоизоляции люди осознали, насколько важной в нашем обществе является профессия парикмахера. Ведь план «возьму ножницы и просто подстригу лишнее» работает только в теории.

    В утопии этой идеии на собственном примере убедились авторы этих 13 стрижек, которые возомнили себя парикмахерами и очень сильно пожалели. Ну хотя бы повеселили интернет!

    1 з 13
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    Ужасные стрижки людей, которые решили сыграть в «сам себе парикмахер». Курьезные фото
    Ужасные стрижки людей, которые решили сыграть в «сам себе парикмахер». Курьезные фото
    Ужасные стрижки людей, которые решили сыграть в «сам себе парикмахер». Курьезные фото
    Ужасные стрижки людей, которые решили сыграть в «сам себе парикмахер». Курьезные фото
    Ужасные стрижки людей, которые решили сыграть в «сам себе парикмахер». Курьезные фото
    Ужасные стрижки людей, которые решили сыграть в «сам себе парикмахер». Курьезные фото
    Ужасные стрижки людей, которые решили сыграть в «сам себе парикмахер». Курьезные фото
    Ужасные стрижки людей, которые решили сыграть в «сам себе парикмахер». Курьезные фото
    Ужасные стрижки людей, которые решили сыграть в «сам себе парикмахер». Курьезные фото
    Ужасные стрижки людей, которые решили сыграть в «сам себе парикмахер». Курьезные фото
    Ужасные стрижки людей, которые решили сыграть в «сам себе парикмахер». Курьезные фото
    Ужасные стрижки людей, которые решили сыграть в «сам себе парикмахер». Курьезные фото

    «Как вам такая филигранная работа?», «Я хотел лишь немного убрать по бокам», «Когда в создании каре тебе помогала кухонная миска», «Так выглядит стрижка, когда в середине процесса ломается бритва», «Нежеланный косплей, или Почему не стоит стричься в домашних условиях», - шутят в комментариях пользователи сети.

    Ранее «Скотч» сообщал, что 16-летняя дочь Джулии Робертс появилась на красной дорожке Каннского кинофестиваля и вызвала споры.

    Пользователи сети принялись обсуждать внешний вид дочери Робертс. Одни пользователи сочли ее наряд старомодным. Другие принялись хвалить образ Хэйзел.

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    Теги: шутки курьез
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    Ужасные стрижки людей, которые решили сыграть в «сам себе парикмахер». Курьезные фото