Фото невероятно красивых блюд, которые больше похожи на произведения искусства, а не еду

«Лимонад со льдом и чаем из цветов гороха-бабочки»

Кто-то кладет зелень в еду для аромата, а другие сугубо для красоты. И это нормально, все же подавать на стол надо именно блюдо. А ненормально, это когда повара тратят уйму времени и создают нечто слишком красивое, прямо-таки прекрасное и волшебное и, скорее всего, еще и очень вкусное.

А ты сидишь с пустым животом, смотришь и не понимаешь, как можно в принципе в такую красоту вилку воткнуть.

«Самая идеальная буханка хлеба, которую я когда-либо делал», «Этот радужный чизкейк завораживает одним только своим видом. Вот как можно откусить кусочек от такой красоты? Как?», «Жена сделала сегодня идеальный Японский чизкейк», «Лимонад со льдом и чаем из цветов гороха-бабочки», «Разве бывает более идеальный пудинг, чем этот?», - комментируют фото пользователи сети.

Ранее «Скотч» сообщал, что 16-летняя дочь Джулии Робертс появилась на красной дорожке Каннского кинофестиваля и вызвала споры.

Пользователи сети принялись обсуждать внешний вид дочери Робертс. Одни пользователи сочли ее наряд старомодным. Другие принялись хвалить образ Хэйзел.