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    Когда взял домой пушистый комочек, а теперь ухаживаешь с шерстяным великаном. Курьезные фото

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    Когда взял домой пушистый комочек, а теперь ухаживаешь с шерстяным великаном. Курьезные фото

    Котики бывают не только маленькими милахами, но и такими здоровяками

    Не многие заводят уже взрослое животное, если это не лошадь для скачек, а домашнее животное для души. Поэтому все начинается с сюсюканий с пушистой неуклюжей мелюзгой с огромными глазами.

    И мало кто на этом этапе всерьез задумывается, к чему все приведет, каким в итоге станет питомец, и как будем делить с ним жилплощадь. А зря – можно было бы счастливо избежать многих сюрпризов!

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    Когда взял домой пушистый комочек, а теперь ухаживаешь с шерстяным великаном. Курьезные фото
    Когда взял домой пушистый комочек, а теперь ухаживаешь с шерстяным великаном. Курьезные фото
    Когда взял домой пушистый комочек, а теперь ухаживаешь с шерстяным великаном. Курьезные фото
    Когда взял домой пушистый комочек, а теперь ухаживаешь с шерстяным великаном. Курьезные фото
    Когда взял домой пушистый комочек, а теперь ухаживаешь с шерстяным великаном. Курьезные фото
    Когда взял домой пушистый комочек, а теперь ухаживаешь с шерстяным великаном. Курьезные фото
    Когда взял домой пушистый комочек, а теперь ухаживаешь с шерстяным великаном. Курьезные фото
    Когда взял домой пушистый комочек, а теперь ухаживаешь с шерстяным великаном. Курьезные фото
    Когда взял домой пушистый комочек, а теперь ухаживаешь с шерстяным великаном. Курьезные фото
    Когда взял домой пушистый комочек, а теперь ухаживаешь с шерстяным великаном. Курьезные фото
    Когда взял домой пушистый комочек, а теперь ухаживаешь с шерстяным великаном. Курьезные фото
    Когда взял домой пушистый комочек, а теперь ухаживаешь с шерстяным великаном. Курьезные фото
    Когда взял домой пушистый комочек, а теперь ухаживаешь с шерстяным великаном. Курьезные фото
    Когда взял домой пушистый комочек, а теперь ухаживаешь с шерстяным великаном. Курьезные фото
    Когда взял домой пушистый комочек, а теперь ухаживаешь с шерстяным великаном. Курьезные фото
    Когда взял домой пушистый комочек, а теперь ухаживаешь с шерстяным великаном. Курьезные фото
    Когда взял домой пушистый комочек, а теперь ухаживаешь с шерстяным великаном. Курьезные фото
    Когда взял домой пушистый комочек, а теперь ухаживаешь с шерстяным великаном. Курьезные фото
    Когда взял домой пушистый комочек, а теперь ухаживаешь с шерстяным великаном. Курьезные фото
    Когда взял домой пушистый комочек, а теперь ухаживаешь с шерстяным великаном. Курьезные фото

    «Мордаха грустная, потому что ее недавно посадили на диету», «А еще недавно они были одного роста», «Девушка не может поднять котика, а тот не хочет идти сам. Что тут поделаешь?», «Котики бывают не только маленькими милахами, но и такими здоровяками», «Жизнь несправедлива! До ужина еще долго и на улицу не пускают», - комментируют фото пользователи сети.

    Ранее «Скотч» сообщал, что 16-летняя дочь Джулии Робертс появилась на красной дорожке Каннского кинофестиваля и вызвала споры.

    Пользователи сети принялись обсуждать внешний вид дочери Робертс. Одни пользователи сочли ее наряд старомодным. Другие принялись хвалить образ Хэйзел.

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    Теги: шутки курьез животные
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    Когда взял домой пушистый комочек, а теперь ухаживаешь с шерстяным великаном. Курьезные фото