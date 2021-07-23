Когда взял домой пушистый комочек, а теперь ухаживаешь с шерстяным великаном. Курьезные фото

Котики бывают не только маленькими милахами, но и такими здоровяками

Не многие заводят уже взрослое животное, если это не лошадь для скачек, а домашнее животное для души. Поэтому все начинается с сюсюканий с пушистой неуклюжей мелюзгой с огромными глазами.

И мало кто на этом этапе всерьез задумывается, к чему все приведет, каким в итоге станет питомец, и как будем делить с ним жилплощадь. А зря – можно было бы счастливо избежать многих сюрпризов!

«Мордаха грустная, потому что ее недавно посадили на диету», «А еще недавно они были одного роста», «Девушка не может поднять котика, а тот не хочет идти сам. Что тут поделаешь?», «Котики бывают не только маленькими милахами, но и такими здоровяками», «Жизнь несправедлива! До ужина еще долго и на улицу не пускают», - комментируют фото пользователи сети.

Ранее «Скотч» сообщал, что 16-летняя дочь Джулии Робертс появилась на красной дорожке Каннского кинофестиваля и вызвала споры.

Пользователи сети принялись обсуждать внешний вид дочери Робертс. Одни пользователи сочли ее наряд старомодным. Другие принялись хвалить образ Хэйзел.