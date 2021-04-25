Пенсионерка купила диван, а заглянув внутрь, побежала в полицию

Плюс одна причина не покупать ничего с рук

Жительница Англии чистила старый диван, купленный с рук, когда почувствовала что-то твердое под обивкой. Вскрыв ее, бабушка поседела второй раз и побежала с находкой в полицию. Еще бы — прошлый владелец дивана в лучшем случае был Рэмбо.

Ширли МакНелли — 82-летняя жительница английского города Харлоу в Эссексе, которая в 2020 году купила симпатичный диван, продававшийся на торговой площадке в фейсбуке, пишет The Sun.

Я увидела фотографию дивана и подумала: «О, он отличный. Думаю, я куплю его», — рассказала Ширли.

По словам женщины, продавать мебель приехали два парня в фургоне. Они сразу показались ей немного подозрительными, однако Ширли решила не придавать их внешнему виду значения.

Ширли заплатила 180 фунтов стерлингов за мебель и первое время наслаждалась ей, пока не приехал ее внук Кинан и не отпустил пару нелестных комментариев в сторону дивана.

Он сказал: «Бабуль, этот диван абсолютно ужасен, такой, как можно найти в доме для престарелых». Потом я сама начала ненавидеть эту чертову штуку и выставила ее на продажу, — сказала Ширли.

Женщина нашла покупателя за пару дней и решила немного освежить диван перед продажей, пропылесосив его. Однако во время уборки она ощутила что-то твердое внутри обивки. Тогда бабушка стала надеяться, что это какая-то дорогостоящая вещица.

«Я положила руку на подушку и почувствовала что-то твердое. Это было похоже на кошелек, и я подумала: «Удача!».

Не секрет, что некоторые прячут заначку в диван. Однако надежды МакНелли на то, что там может оказаться что-то ценное, быстро испарились, когда вместо клада она вытащила огромный мачете. Он оказался точной копией того, что носил Сильвестр Сталлоне в четвертой части фильма про Рэмбо.

Внутри бабуля нашла мачете Рэмбо

Когда я вытащила огромный мачете Рэмбо, то была поражена и не могла поверить своим глазам. У него кожаные ножны и все такое. Он весит тонну и может сразу отрубить кому-нибудь ноги, — сказала Ширли. — Моя первая реакция была: «Боже мой!» Я даже не хочу, чтобы он был в доме, и думать не хочу, что он там уже год, а я понятия не имела.

Тогда старушка задумалась, кто был его владельцам и для каких целей использовался. Эти мысли стали пугать Ширли, которая подозревала, что вряд ли на этом диване раньше сидел Сильвестр Сталлоне.

Кто знает, для чего его мог использовать кто-то другой? Представьте, если бы я отдала диван, оставив его там.

Не зная, что делать с нежелательным холодным оружием, МакНелли позвонила в полицию Эссекса. Там ее проинструктировали и объяснили, что следует передать мачете в полицейский участок.

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