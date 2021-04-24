Героини съемки разделись на балконе одного из красивейших домов Киева

Полуобнаженные девицы шокировали прохожих горячей фотосессией в центре Киева

В пятницу, 23 апреля, на балконе одного из зданий в центре Киева девушки устроили полуобнаженную фотосессию.

Видео с места события опубликовал Telegram-канал «Киев Сейчас».

Девушки разделись для фотосессии, несмотря на холодную погоду которая установилась в столице.

Пользователи соцсетей отмечают, что в здании находится фотостудия, поэтому ничего удивительного в этом нет. А некоторые шутят, мол, они хотят повторить «славу» украинок, которые устроили обнаженную фотосессию прямо на балконе небоскреба в Дубаи.

Героини съемки разделись на балконе одного из красивейших домов Киева – на улице Вячеслава Липинского, 4.

Ранее «Скотч» сообщал, что самый высокооплачиваемый актер Голливуда купил роскошный дом за $27,8 млн.

Сам особняк, где теперь будет проживать Джонсон со своей семьей, оборудован всем необходимым для того, чтобы пережить любой карантин. На территории есть отличный кинотеатр с объемным звуком, игровые и лаундж-зоны и, само собой, бассейн. Словом, «Скала» вполне может не выходить из дома годами.

Смотрите, как он выглядит внутри.

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