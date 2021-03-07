Эти котики терпеть не могут целоваться-обниматься. Подборка курьезных фото

Коты выражают все свое недовольство этими твоими «телячьими нежностями»

Ведь они же такие красивые, пушистые и милые! Но если ты когда-нибудь сжимал в объятиях усатого-полосатого и целовал его в макушку, то наверняка заметил, что такая манипуляция не совсем ему по душе. Выражение мордочек кошек в такие моменты просто бесценны!

Мы собрали для тебя 15 фото, на которых коты выражают все свое недовольство этими твоими «телячьими нежностями». Смотрим!

Ранее «Скотч» показывал фото 21-летней дочери гея-миллионера, которая тратит $40 тысяч на косметику.

Отмечается, что 21-летняя Сафрон Дрюитт-Бэрлоу раз в месяц может потратить 10 тысяч долларов на то, чтобы ее косметолог из Великобритании прилетела частным рейсом в ее роскошный особняк во Флориде. «Женщина из Брайтона, — мой абсолютный фаворит в области косметических процедур, а также восковых депиляций. Так какой смысл искать кого-то еще, когда я не в Великобритании? Для меня важно знать, что меня лечит тот, кому я доверяю. Она прилетает, занимается мною целый день, а вечером мы выходим гулять и вместе выпиваем», — объяснила она.