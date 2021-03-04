Курьезные фото девушек, чьи фигуры преобразились, а вес остался прежним

Благодаря спорту они сбросили лишний жир и набрали мышцы

Когда речь заходит о похудении, то большинство людей хвастаются количеством сброшенных килограммов. Многие девушки даже становятся одержимы желанием увидеть на весах заветную цифру. Однако героини из нашего материала доказали, что вес — далеко не основной показатель эффективности похудения.

Благодаря спорту они сбросили лишний жир и набрали мышцы, поэтому их фигуры полностью преобразились, а вот цифры на весах нет.

«Между фото семь лет и 0 кг разницы», «Я сбросила всего 900 граммов, но результат заметили все мои знакомые», «Я поменяла несколько размеров, сбросив всего один килограмм. Потеряла жир и нарастила мышцы», «На всех снимках я 60 кг. Девушки, вес никогда не должен быть для вас главным показателем», «И на правом, и на левом фото я вешу 65 килограммов», - комментируют фото пользователи сети.

Ранее «Скотч» показывал фото 21-летней дочери гея-миллионера, которая тратит $40 тысяч на косметику.

Отмечается, что 21-летняя Сафрон Дрюитт-Бэрлоу раз в месяц может потратить 10 тысяч долларов на то, чтобы ее косметолог из Великобритании прилетела частным рейсом в ее роскошный особняк во Флориде. «Женщина из Брайтона, — мой абсолютный фаворит в области косметических процедур, а также восковых депиляций. Так какой смысл искать кого-то еще, когда я не в Великобритании? Для меня важно знать, что меня лечит тот, кому я доверяю. Она прилетает, занимается мною целый день, а вечером мы выходим гулять и вместе выпиваем», — объяснила она.