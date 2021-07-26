Эти питомцы показали людям свою зловредную сущность, но все равно остаются милашками (фото)

Подборка шкодников, которые все равно умилили своим видом

Котики давно уже заняли первое место в соревновании за звание самых вредных домашних питомцев, но им на пушистые пятки наступают и другие животные. Собаки тоже бывают не прочь покуролесить и превратить квартиру хозяев в поле битвы с подушкой, победитель которой явно не будет убирать за собой весь бардак.

При этом и диких зверушек не стоит списывать со счетов, ведь их-то никто не дрессировал и не воспитывал, а значит, они могут натворить еще больше бед, чем их домашние собраться. В общем, смотреть в оба стоит в любом случае, ведь на проказы способны даже самые милашные животные!

«Пойман на месте преступления», «Самая удобная подушка — голова товарища», «Кажется, кто-то остался без кексика на завтрак», «Все самое удобное — котикам!», «Элайджа, ты весишь 5 килограммов и зарабатываешь минус 100 долларов в месяц. Почему ты тогда занимаешь 75% моего рабочего места?», «Кажется, кто-то решил сказать не «чиз», а «кусь» - комментируют фото пользователи сети.

Ранее «Скотч» сообщал, что дочь известной артистки шокировала своим творчеством.

16-летняя девушка исполнила несколько авторских песен. Среди них был трек и с бранными словами: "Да мне пох*й на твои советы, да мне пох*й".

Со своей стороны, большинство фолловеров раскритиковали выступление Маши.

«Не понравилось. Разочарование», «Что это было?», «Ужас! Ушам больно! Один крик и мат», «Все было бы классно, но без матов», «В защиту дочери стала Оля. Она написала большое сообщение, где поддержала девушку», - комментируют пользователи сети.