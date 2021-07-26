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    Эти питомцы показали людям свою зловредную сущность, но все равно остаются милашками (фото)

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    Эти питомцы показали людям свою зловредную сущность, но все равно остаются милашками (фото)

    Подборка шкодников, которые все равно умилили своим видом

    Котики давно уже заняли первое место в соревновании за звание самых вредных домашних питомцев, но им на пушистые пятки наступают и другие животные. Собаки тоже бывают не прочь покуролесить и превратить квартиру хозяев в поле битвы с подушкой, победитель которой явно не будет убирать за собой весь бардак.

    При этом и диких зверушек не стоит списывать со счетов, ведь их-то никто не дрессировал и не воспитывал, а значит, они могут натворить еще больше бед, чем их домашние собраться. В общем, смотреть в оба стоит в любом случае, ведь на проказы способны даже самые милашные животные!

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    Эти питомцы показали людям свою зловредную сущность, но все равно остаются милашками (фото)
    Эти питомцы показали людям свою зловредную сущность, но все равно остаются милашками (фото)
    Эти питомцы показали людям свою зловредную сущность, но все равно остаются милашками (фото)
    Эти питомцы показали людям свою зловредную сущность, но все равно остаются милашками (фото)
    Эти питомцы показали людям свою зловредную сущность, но все равно остаются милашками (фото)
    Эти питомцы показали людям свою зловредную сущность, но все равно остаются милашками (фото)
    Эти питомцы показали людям свою зловредную сущность, но все равно остаются милашками (фото)
    Эти питомцы показали людям свою зловредную сущность, но все равно остаются милашками (фото)
    Эти питомцы показали людям свою зловредную сущность, но все равно остаются милашками (фото)
    Эти питомцы показали людям свою зловредную сущность, но все равно остаются милашками (фото)

    «Пойман на месте преступления», «Самая удобная подушка — голова товарища», «Кажется, кто-то остался без кексика на завтрак», «Все самое удобное — котикам!», «Элайджа, ты весишь 5 килограммов и зарабатываешь минус 100 долларов в месяц. Почему ты тогда занимаешь 75% моего рабочего места?», «Кажется, кто-то решил сказать не «чиз», а «кусь» - комментируют фото пользователи сети.

    Ранее «Скотч» сообщал, что дочь известной артистки шокировала своим творчеством.

    16-летняя девушка исполнила несколько авторских песен. Среди них был трек и с бранными словами: "Да мне пох*й на твои советы, да мне пох*й".

    Со своей стороны, большинство фолловеров раскритиковали выступление Маши.

    «Не понравилось. Разочарование», «Что это было?», «Ужас! Ушам больно! Один крик и мат», «Все было бы классно, но без матов», «В защиту дочери стала Оля. Она написала большое сообщение, где поддержала девушку», - комментируют пользователи сети.

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    Теги: шутки курьез животные
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    Эти питомцы показали людям свою зловредную сущность, но все равно остаются милашками (фото)