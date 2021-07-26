Бывший муж Ким Кардашьян после развода поселился на стадионе

Знаменитый рэпер презентовал свой новый альбом

Портал TMZ сообщает, что после успешной презентации своего нового альбома Donda Канье Уэст остался на стадионе в Атланте. Очевидцы сообщают, что рэпер до сих пор ходит по Mercedes-Benz Stadium в той же одежде — красной куртке из коллаборации с Gap, кроссовках Yeezy и с чулком на голове. Это фото, например, сделано фанатами вчера.

@victoriamcbryde

На самом деле, по словам инсайдеров, поддержка поклонников на шоу настолько вдохновила рэпера, что он решил закончить работу над альбомом Donda прямо на стадионе. Человека, который стал бы ему перечить, в мире не нашлось, поэтому теперь там организована студия, жилище и даже кухня, на которой работает первоклассный шеф. Релиз альбома назначен на 6 августа.

Ранее «Скотч» сообщал, что дочь известной артистки шокировала своим творчеством.

16-летняя девушка исполнила несколько авторских песен. Среди них был трек и с бранными словами: "Да мне пох*й на твои советы, да мне пох*й".

Со своей стороны, большинство фолловеров раскритиковали выступление Маши.

«Не понравилось. Разочарование», «Что это было?», «Ужас! Ушам больно! Один крик и мат», «Все было бы классно, но без матов», «В защиту дочери стала Оля. Она написала большое сообщение, где поддержала девушку», - комментируют пользователи сети.