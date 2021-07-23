Как обычный балкон можно превратит в самое уютное место в квартире (фото)

Маленький балкон – это не проблема

Положа руку на сердце, половина людей использует балкон как кладовку, хлам всякий хранит. Кто-то делает там рабочий кабинет, другие ставят десяток горшков с цветами, третьи любят попить кофе и покурить кальян.

А есть и те, кто разглядели истинный потенциал своего балкона и превратили его в нечто волшебное. Слов тут явно не хватит, это нужно видеть!

«Лучшее место в доме, чтобы читать, играть на гитаре и размышлять о жизни», «Классная идея закрыть одну сторону ширмой. Отдыхаете на свежем воздухе, а в тоже время вас не видно», «Даже маленький балкончик можно превратить в уютное и функциональное место», «Какой же балкон без цветов? Особенно в наших унылых кварталах новостроек», - комментируют фото пользователи сети.

Ранее «Скотч» сообщал, что 16-летняя дочь Джулии Робертс появилась на красной дорожке Каннского кинофестиваля и вызвала споры.

Пользователи сети принялись обсуждать внешний вид дочери Робертс. Одни пользователи сочли ее наряд старомодным. Другие принялись хвалить образ Хэйзел.