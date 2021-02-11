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    Курьез

    Курьезные фото котиков, которые разрушили все традиционные штампы

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    Курьезные фото котиков, которые разрушили все традиционные штампы

    «Кошечка не такая как все: она любит купаться, плавать, передвигаться и сидеть в ванне с водой»

    Коты – это не только потешные творения, которым все постоянно удивляются и наслаждаются общением с милыми созданиями. Во-первых, котики – это индивидуальные персоны, бунтовщики. Они нарушают все стереотипы системы и творят то, что пожелают.

    «Формально этот котик не залазит на стол», «Кошечка не такая как все: она любит купаться, плавать, передвигаться и сидеть в ванне с водой», «Как насчет вина из котика? 10 лет выдержки, попробуйте!», «Вряд ли кто-то сможет повторить кошачью йогу! А вам слабо?», - комментируют фото пользователи сети.

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    Курьезные фото котиков, которые разрушили все традиционные штампы
    Курьезные фото котиков, которые разрушили все традиционные штампы
    Курьезные фото котиков, которые разрушили все традиционные штампы
    Курьезные фото котиков, которые разрушили все традиционные штампы
    Курьезные фото котиков, которые разрушили все традиционные штампы
    Курьезные фото котиков, которые разрушили все традиционные штампы
    Курьезные фото котиков, которые разрушили все традиционные штампы
    Курьезные фото котиков, которые разрушили все традиционные штампы
    Курьезные фото котиков, которые разрушили все традиционные штампы
    Курьезные фото котиков, которые разрушили все традиционные штампы
    Курьезные фото котиков, которые разрушили все традиционные штампы
    Курьезные фото котиков, которые разрушили все традиционные штампы
    Курьезные фото котиков, которые разрушили все традиционные штампы
    Курьезные фото котиков, которые разрушили все традиционные штампы
    Курьезные фото котиков, которые разрушили все традиционные штампы
    Курьезные фото котиков, которые разрушили все традиционные штампы
    Курьезные фото котиков, которые разрушили все традиционные штампы
    Курьезные фото котиков, которые разрушили все традиционные штампы
    Курьезные фото котиков, которые разрушили все традиционные штампы
    Курьезные фото котиков, которые разрушили все традиционные штампы

    Ранее «Скотч» показывал котенка с самой грустной мордочкой, который вырос в кота с лучезарной улыбкой.

    И чем старше становился Кода, тем меньше его мордочка напоминала маску грустного клоуна. А потом он и вовсе стал улыбаться!

    Сейчас Кода красивый и лощеный полосатый кот с симпатичной улыбающейся мордочкой. Он совершенно счастлив.

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    Теги: шутки кот курьез
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