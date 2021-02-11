Курьезные фото котиков, которые разрушили все традиционные штампы

«Кошечка не такая как все: она любит купаться, плавать, передвигаться и сидеть в ванне с водой»

Коты – это не только потешные творения, которым все постоянно удивляются и наслаждаются общением с милыми созданиями. Во-первых, котики – это индивидуальные персоны, бунтовщики. Они нарушают все стереотипы системы и творят то, что пожелают.

«Формально этот котик не залазит на стол», «Кошечка не такая как все: она любит купаться, плавать, передвигаться и сидеть в ванне с водой», «Как насчет вина из котика? 10 лет выдержки, попробуйте!», «Вряд ли кто-то сможет повторить кошачью йогу! А вам слабо?», - комментируют фото пользователи сети.

Ранее «Скотч» показывал котенка с самой грустной мордочкой, который вырос в кота с лучезарной улыбкой.

И чем старше становился Кода, тем меньше его мордочка напоминала маску грустного клоуна. А потом он и вовсе стал улыбаться!

Сейчас Кода красивый и лощеный полосатый кот с симпатичной улыбающейся мордочкой. Он совершенно счастлив.