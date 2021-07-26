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    Эти сладко спящие котики заставят вас забыть обо всем плохом. Курьезные фото

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    Эти сладко спящие котики заставят вас забыть обо всем плохом. Курьезные фото

    Пожалуй, одни из самых милых котов в мире

    Есть ли в этом мире что-то более милое, чем сладко спящий урчащий во сне четырехлапый друг? Что-то нам подсказывает, что нет. И в доказательство мы собрали для вас пушистых любимцев, которые предпочитают кровать хозяев кошачьему домику.

    Однако выгнать из своей постели таких нарушителей режима не повернется рука даже у самых жестоких хозяев!

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    Эти сладко спящие котики заставят вас забыть обо всем плохом. Курьезные фото
    Эти сладко спящие котики заставят вас забыть обо всем плохом. Курьезные фото
    Эти сладко спящие котики заставят вас забыть обо всем плохом. Курьезные фото
    Эти сладко спящие котики заставят вас забыть обо всем плохом. Курьезные фото
    Эти сладко спящие котики заставят вас забыть обо всем плохом. Курьезные фото
    Эти сладко спящие котики заставят вас забыть обо всем плохом. Курьезные фото
    Эти сладко спящие котики заставят вас забыть обо всем плохом. Курьезные фото
    Эти сладко спящие котики заставят вас забыть обо всем плохом. Курьезные фото
    Эти сладко спящие котики заставят вас забыть обо всем плохом. Курьезные фото
    Эти сладко спящие котики заставят вас забыть обо всем плохом. Курьезные фото
    Эти сладко спящие котики заставят вас забыть обо всем плохом. Курьезные фото
    Эти сладко спящие котики заставят вас забыть обо всем плохом. Курьезные фото
    Эти сладко спящие котики заставят вас забыть обо всем плохом. Курьезные фото
    Эти сладко спящие котики заставят вас забыть обо всем плохом. Курьезные фото
    Эти сладко спящие котики заставят вас забыть обо всем плохом. Курьезные фото
    Эти сладко спящие котики заставят вас забыть обо всем плохом. Курьезные фото

    «Мечтает о тех креслах и шторах, на которые завтра совершит нападение», «То, что скрыто от моих учеников, пока я преподаю по Zoom», «Идеально заправленная кошечка», «Пожалуй, один из самых милых котов в мире», - комментируют фото пользователи сети.

    Ранее «Скотч» сообщал, что дочь известной артистки шокировала своим творчеством.

    16-летняя девушка исполнила несколько авторских песен. Среди них был трек и с бранными словами: "Да мне пох*й на твои советы, да мне пох*й".

    Со своей стороны, большинство фолловеров раскритиковали выступление Маши.

    «Не понравилось. Разочарование», «Что это было?», «Ужас! Ушам больно! Один крик и мат», «Все было бы классно, но без матов», «В защиту дочери стала Оля. Она написала большое сообщение, где поддержала девушку», - комментируют пользователи сети.

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    Теги: шутки курьез
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    Эти сладко спящие котики заставят вас забыть обо всем плохом. Курьезные фото