Эти сладко спящие котики заставят вас забыть обо всем плохом. Курьезные фото

Пожалуй, одни из самых милых котов в мире

Есть ли в этом мире что-то более милое, чем сладко спящий урчащий во сне четырехлапый друг? Что-то нам подсказывает, что нет. И в доказательство мы собрали для вас пушистых любимцев, которые предпочитают кровать хозяев кошачьему домику.

Однако выгнать из своей постели таких нарушителей режима не повернется рука даже у самых жестоких хозяев!

«Мечтает о тех креслах и шторах, на которые завтра совершит нападение», «То, что скрыто от моих учеников, пока я преподаю по Zoom», «Идеально заправленная кошечка», «Пожалуй, один из самых милых котов в мире», - комментируют фото пользователи сети.

Ранее «Скотч» сообщал, что дочь известной артистки шокировала своим творчеством.

16-летняя девушка исполнила несколько авторских песен. Среди них был трек и с бранными словами: "Да мне пох*й на твои советы, да мне пох*й".

Со своей стороны, большинство фолловеров раскритиковали выступление Маши.

«Не понравилось. Разочарование», «Что это было?», «Ужас! Ушам больно! Один крик и мат», «Все было бы классно, но без матов», «В защиту дочери стала Оля. Она написала большое сообщение, где поддержала девушку», - комментируют пользователи сети.