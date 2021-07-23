  1. Головна
  2. Скотч
  3. Курьез
рус
    Курьез

    Эти четвероногие добытчики исправно снабжают своих хозяев всяким «добром». Курьезные фото

    •  glavcom.ua
    • Розсилка
    Эти четвероногие добытчики исправно снабжают своих хозяев всяким «добром». Курьезные фото

    «Мой новый друг принес мне кое-что»

    Во многих компьютерных играх, где главный герой может завести собаку-компаньона, у нее есть функция «принеси чего полезного». Идете вы по пустыне, даешь команду и опаньки, песик невесть откуда притащил обойму патронов.

    Или бутылку газировки, деталь от робота, волшебную пуговицу – все от игры зависит. Эта способность, сканировать местность и тащить что не приколочено, есть и у реальных питомцев. А некоторые откровенно злоупотребляют ею!

    1 з 16
    на весь екран згорнути
    Эти четвероногие добытчики исправно снабжают своих хозяев всяким «добром». Курьезные фото
    Эти четвероногие добытчики исправно снабжают своих хозяев всяким «добром». Курьезные фото
    Эти четвероногие добытчики исправно снабжают своих хозяев всяким «добром». Курьезные фото
    Эти четвероногие добытчики исправно снабжают своих хозяев всяким «добром». Курьезные фото
    Эти четвероногие добытчики исправно снабжают своих хозяев всяким «добром». Курьезные фото
    Эти четвероногие добытчики исправно снабжают своих хозяев всяким «добром». Курьезные фото
    Эти четвероногие добытчики исправно снабжают своих хозяев всяким «добром». Курьезные фото
    Эти четвероногие добытчики исправно снабжают своих хозяев всяким «добром». Курьезные фото
    Эти четвероногие добытчики исправно снабжают своих хозяев всяким «добром». Курьезные фото
    Эти четвероногие добытчики исправно снабжают своих хозяев всяким «добром». Курьезные фото
    Эти четвероногие добытчики исправно снабжают своих хозяев всяким «добром». Курьезные фото
    Эти четвероногие добытчики исправно снабжают своих хозяев всяким «добром». Курьезные фото
    Эти четвероногие добытчики исправно снабжают своих хозяев всяким «добром». Курьезные фото
    Эти четвероногие добытчики исправно снабжают своих хозяев всяким «добром». Курьезные фото
    Эти четвероногие добытчики исправно снабжают своих хозяев всяким «добром». Курьезные фото

    «Мой новый друг принес мне кое-что», «Мой пес любит находить потерянные мячики и тащить их к нам домой», «Старенький песик принес свою игрушку в знак благодарности, что помогли отвести его домой», «Мой кот думает, что у меня дефицит чая в организме. Или чайных пакетиков в доме», - комментируют фото пользователи сети.

    Ранее «Скотч» сообщал, что 16-летняя дочь Джулии Робертс появилась на красной дорожке Каннского кинофестиваля и вызвала споры.

    Пользователи сети принялись обсуждать внешний вид дочери Робертс. Одни пользователи сочли ее наряд старомодным. Другие принялись хвалить образ Хэйзел.

    Читайте также: Эти визажисты-неудачники считают себя волшебниками, а зря. Курьезные фото
    Теги: шутки курьез животные
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    Читайте також:

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ

    Про використання cookies: Продовжуючи переглядати glavcom.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом і погоджуєтеся на використання файлів cookies Згоден   Про файли cookies

    Эти четвероногие добытчики исправно снабжают своих хозяев всяким «добром». Курьезные фото