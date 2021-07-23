Эти четвероногие добытчики исправно снабжают своих хозяев всяким «добром». Курьезные фото

«Мой новый друг принес мне кое-что»

Во многих компьютерных играх, где главный герой может завести собаку-компаньона, у нее есть функция «принеси чего полезного». Идете вы по пустыне, даешь команду и опаньки, песик невесть откуда притащил обойму патронов.

Или бутылку газировки, деталь от робота, волшебную пуговицу – все от игры зависит. Эта способность, сканировать местность и тащить что не приколочено, есть и у реальных питомцев. А некоторые откровенно злоупотребляют ею!

«Мой новый друг принес мне кое-что», «Мой пес любит находить потерянные мячики и тащить их к нам домой», «Старенький песик принес свою игрушку в знак благодарности, что помогли отвести его домой», «Мой кот думает, что у меня дефицит чая в организме. Или чайных пакетиков в доме», - комментируют фото пользователи сети.

Ранее «Скотч» сообщал, что 16-летняя дочь Джулии Робертс появилась на красной дорожке Каннского кинофестиваля и вызвала споры.

Пользователи сети принялись обсуждать внешний вид дочери Робертс. Одни пользователи сочли ее наряд старомодным. Другие принялись хвалить образ Хэйзел.