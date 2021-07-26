Подборка курьезных фото из серии «Что же было дальше?»

Когда смотришь на фото и понимаешь, что сейчас кое-что неминуемо произойдет

Молодым родителям частенько дают наставление – не спускайте глаз с карапузов, но будет готовы, что это не поможет. Ребенок запросто может за полсекунды схватить бяку с земли и засунуть себе в нос, прямо на глазах у матери, которая и дернуться не успеет.

Это несколько обидно, видеть и понимать, что происходит и что будет дальше, но не иметь возможности повлиять. Хотя иногда еще и весело!

«Еще секунду назад он беспечно дурачился на самом краю пирса», «Сейчас котик поймет, что ноутбук кусать нет никакого смысла, но на том уже останется царапина», «Дракой уже не то чтобы пахнет, она уже началась», «В это мгновение он получает важный рыбацкий урок», - комментируют фото пользователи сети.

А окно на самом деле закрыто, просто утка об этом не зналаРанее «Скотч» сообщал, что 16-летняя дочь Джулии Робертс появилась на красной дорожке Каннского кинофестиваля и вызвала споры.

Пользователи сети принялись обсуждать внешний вид дочери Робертс. Одни пользователи сочли ее наряд старомодным. Другие принялись хвалить образ Хэйзел.