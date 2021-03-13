Младенец с аномально густыми волосами восхитил пользователей сети

Публикация мужчины стала вирусной и набрала более 70 тысяч лайков

Блогер показал фото двухмесячной дочери и удивил пользователей сети ее прической. Соответствующие снимки и комментарии появились на портале Reddit.

Пользователь с никнеймом eyeswideblue опубликовал изображение, на котором он кормит из бутылочки младенца. На кадре видно, что у девочки пышные и густые темные волосы. «Посмотрите на количество волос моей двухмесячной дочери», — подписал он пост, который прославил его ребенка.

Публикация мужчины стала вирусной и набрала более 70 тысяч лайков. Комментаторы принялись восхищаться прической младенца и сравнивать его с певцом Элвисом Пресли. «Похоже, вы кормите женщину средних лет, которая только что посетила салон красоты», «Похоже, что ее мать пила шампунь всю беременность», «Она похожа на Элвиса Пресли», «В вашей семье появилась Рапунцель», — высказывались юзеры.

Ранее «Скотч» показывал удивительные татуировки, которые оживают при движении (фото)

Наше тело подвижно, и есть части тела, где при движении рисунок будет искажаться, например, на сгибе руки или ноги.

И некоторые, как раз этим и пользуются, создавая удивительные движущиеся татуировки, которые меняются и оживают, когда человек двигается, открывая свои дополнительные смыслы.