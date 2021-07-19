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    Подборка блестящих лайфхаков, которые реально работают. Курьезные фото

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    Подборка блестящих лайфхаков, которые реально работают. Курьезные фото

    Любые лайфхаки только на пользу будут

    Глядя на то, как растут цены на все в магазинах, и всякие серьезные бизнесмены предрекают, что это еще цветочки, невольно думается – ой, беда! В смысле, вот он, наш шанс отойти таки от вредной модели потребления и начать жить по средствам.

    А это означает, что вместо покупки новых вещей придется научиться чинить старые, да и вообще любые лайфхаки только на пользу будут! Да и вообще, смекалка поможет справиться с кучей проблем, использую подручные материалы.

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    на весь екран згорнути
    Булавка поможет справиться с браслетом
    Мусорный пакет все время проваливается внутрь ведра? Простой крючок на двустороннем скотче удержит его на месте!
    Любая маленькая коробочка от конфет станет прекрасным футляром для наушников
    Обычные мусорные пакеты пригодятся при переезде
    Подушечку для шеи можно использовать, если хочется послушать музыку в наушниках лежа
    Если снять с переноски крышку и поставить как постоянный домик, кот к ней привыкнет и перестанет бояться. Так проще его будет отвезти к ветеринару, потому что котик не будет так нервничать.
    У кота нет выбора, он в такой ситуации ничего не может сделать
    Помимо базовой клавиатуры имеет смысл поставить рядом старую – она отвлечет домашних пернатых шкодников
    Обычная коробка поможет комфортно работать на свежем воздухе — ноутбук не будет перегреваться на солнце и сильно бликовать
    Вот если бы на уроках геометрии в школе учили такому!
    Если нужно долго находиться в маске, например, во время 10-часового полета, её можно зацепить за пуговички на повязке, тогда уши целее будут
    Если надо склеить что-то совсем мелкое, подойдет игла от шприца
    “Я хотел попробовать это лет 30 и наконец сделал. Оно работает именно так, как я и хотел”
    Пару слоев липкой ленты на стыке штанины и обуви защищают от клещей
    Если проделать в фольге дырочку, а не снимать её целиком, дозировать лекарства куда проще
    Как быстро и просто сделать манеж для малыша — возьмите с собой простыню на резинке

    Ранее «Скотч» сообщал, что Ирина Билык надела в 40-градусную жару кожаные сапоги и поделилась впечатлениями.

    В комментариях поклонники стали обсуждать, смогли бы они гулять по такой жаре в сапогах. Не обошлось и без комплиментов для артистки.

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    Теги: фотография шутки курьез
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    Подборка блестящих лайфхаков, которые реально работают. Курьезные фото