Подборка блестящих лайфхаков, которые реально работают. Курьезные фото

Любые лайфхаки только на пользу будут

Глядя на то, как растут цены на все в магазинах, и всякие серьезные бизнесмены предрекают, что это еще цветочки, невольно думается – ой, беда! В смысле, вот он, наш шанс отойти таки от вредной модели потребления и начать жить по средствам.

А это означает, что вместо покупки новых вещей придется научиться чинить старые, да и вообще любые лайфхаки только на пользу будут! Да и вообще, смекалка поможет справиться с кучей проблем, использую подручные материалы.

Ранее «Скотч» сообщал, что Ирина Билык надела в 40-градусную жару кожаные сапоги и поделилась впечатлениями.

В комментариях поклонники стали обсуждать, смогли бы они гулять по такой жаре в сапогах. Не обошлось и без комплиментов для артистки.