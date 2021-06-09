Эти задорные старички любого научат не унывать и радоваться жизни (фото)

«Дед всю жизнь занимался культуризмом. Так он выглядит в свои 72 года!»

Когда случается проблемка или возникает вопрос, кто-то лезет в Википедию, а самые ленивые сразу спрашивают «Эй, Гугл, Сири и Алиса вместе взятые, что делать?». Увы, это не прогресс, а прямо наоборот, потому что еще предыдущее поколение хранило в голове гораздо больше знаний.

А что касается нынешних дедушек, так те еще и эти знания на практике постоянно применяли, руками работали и сами все задачи решали. Да что там, они и сейчас могут дать фору молодежи!

«Деда заправляет свою Mazda RX-7, знает толк в автомобилях», «Дед передал внуку свой набор инструментов на все случаи жизни», «Дедушка празднует свой 91-й день рождения. Марк Твен еще говорил – возраста нет, есть отношение к нему», «Дед в свое время много работал. У него уже собралась немаленькая коллекция мобильников», «Дед всю жизнь занимался культуризмом. Так он выглядит в свои 72 года!», - комментируют фото пользователи сети.

Ранее «Скотч» сообщал, что Монатик впервые рассказал, как справился с новостью о смерти отца перед концертом.

Монатик добавил, что именно тогда четко понял, какая нелегкая профессия артиста. Звезда плакал на сцене, впрочем, этого не заметили.

«Хорошо, что много танцую. Пот смешался со слезами, никто ничего не заметил, но это было очень-очень тяжело», — признался певец.