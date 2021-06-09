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    Курьезные фото непослушных питомцев, для которых «нельзя» — просто смешной звук

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    Курьезные фото непослушных питомцев, для которых «нельзя» — просто смешной звук

    Угадайте, кто в этой семье главный?

    Владельцы котиков и собак обычно ждут от своих питомцев хорошего поведения и надеются, что с ними всегда можно будет договориться. Но иногда пушистые любимцы переходят все возможные границы: даже когда им явно что-то запрещают и просят так не делать, они сознательно идут против всех правил!

    Они укладываются спать туда, куда нельзя, отвлекают хозяев от обеда и работы, а иногда вообще начинают диктовать свои условия. И глядя на подобные ситуации, думаешь: «А наши питомцы вообще знают слово «нет»?».

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    на весь екран згорнути
    Я не понимаю, о каком личном пространстве ты говоришь!
    Угадайте, кто в этой семье главный?
    Я думал, что сначала посмотрю телевизор, а потом поиграю с собакой
    Мы только что его вымыли и попросили вести себя хорошо
    Нет-нет, ты не будешь сегодня работать!
    Не терплю, когда кто-то покушается на мой завтрак, но кошку это не волнует
    Как бы я ни пытался доказать коту, что эта еда не для него, происходит одно и то же
    Кажется, она все-таки не послушалась и решила попить из туалета…
    Папа пытается объяснить, что хочет пообедать в одиночестве
    Это единственное место в доме, где коту нельзя спать
    Когда очень хочешь пообниматься и готов настаивать на своём
    Курьезные фото непослушных питомцев, для которых «нельзя» — просто смешной звук
    Курьезные фото непослушных питомцев, для которых «нельзя» — просто смешной звук
    Собака моих друзей устраивает сидячии забастовки
    Как мой кот относится к конференц-звонкам по работе

    Ранее «Скотч» сообщал, что Монатик впервые рассказал, как справился с новостью о смерти отца перед концертом.

    Монатик добавил, что именно тогда четко понял, какая нелегкая профессия артиста. Звезда плакал на сцене, впрочем, этого не заметили.

    «Хорошо, что много танцую. Пот смешался со слезами, никто ничего не заметил, но это было очень-очень тяжело», — признался певец.

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    Теги: шутки курьез
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    Курьезные фото непослушных питомцев, для которых «нельзя» — просто смешной звук