Курьезные фото непослушных питомцев, для которых «нельзя» — просто смешной звук

Угадайте, кто в этой семье главный?

Владельцы котиков и собак обычно ждут от своих питомцев хорошего поведения и надеются, что с ними всегда можно будет договориться. Но иногда пушистые любимцы переходят все возможные границы: даже когда им явно что-то запрещают и просят так не делать, они сознательно идут против всех правил!

Они укладываются спать туда, куда нельзя, отвлекают хозяев от обеда и работы, а иногда вообще начинают диктовать свои условия. И глядя на подобные ситуации, думаешь: «А наши питомцы вообще знают слово «нет»?».

Ранее «Скотч» сообщал, что Монатик впервые рассказал, как справился с новостью о смерти отца перед концертом.

Монатик добавил, что именно тогда четко понял, какая нелегкая профессия артиста. Звезда плакал на сцене, впрочем, этого не заметили.

«Хорошо, что много танцую. Пот смешался со слезами, никто ничего не заметил, но это было очень-очень тяжело», — признался певец.