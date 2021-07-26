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    Подборка уникальных мест планеты, о которых вы даже не слышали (фото)

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    Подборка уникальных мест планеты, о которых вы даже не слышали (фото)

    15 уникальных мест и удивительных достопримечательностей планеты, о которых многие могли и слыхом не слыхивать

    Представляете ли вы хоть примерно, сколько на нашей планете безумно крутых, но не слишком широко известных мест, которые могут произвести на нас сильнейшее визуальное впечатление? А таких тысячи, если их вообще реально сосчитать.

    Предлагаем вам немного продвинуться в освоении Земли и рассмотреть снимки нескольких малоизвестных, но поразительных природных или рукотворных достопримечательностей.

    1 з 15
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    4. Лучи солнца на закате проникают в пещеру под правильным углом, чтобы осветить этот участок льда, делая его похожим на янтарь
    7. Вероятно, самое живописное футбольное поле в мире, Гренландия
    2. Древнеримский бассейн на берегу моря
    1. Casa do Penedo — дом, построенный между валунов, Португалия
    8. Норвежский город Рьюкан и его огромные зеркала
    9. Место, где был убит Юлий Цезарь, теперь является приютом для кошек
    12. Загадочный чёрный дом в немецком Штутгарте
    5. «Чёрная трещина» в национальном парке Каньонлендс, ЮТА, США
    11. Ложная космическая капсула НАСА — достопримечательность городка Винганон, Оклахома, США
    14. Очень длинный китайский город на реке Наньсихэ в провинции Юньнань
    13. Небоскрёбы Чикаго видны с расстояния в 80 километров на закате в дюнах Индианы
    6. Вид сверху на извержение вулкана Фаградальсфьядль в Исландии, которое началось в марте 2021 года
    3. Вид сверху на итальянский город Портофино
    15. Хвитсеркюр — базальтовая скала на берегу полуострова Ватнснес, Исландия

    Ранее «Скотч» сообщал, что дочь известной артистки шокировала своим творчеством.

    16-летняя девушка исполнила несколько авторских песен. Среди них был трек и с бранными словами: "Да мне пох*й на твои советы, да мне пох*й".

    Со своей стороны, большинство фолловеров раскритиковали выступление Маши.

    «Не понравилось. Разочарование», «Что это было?», «Ужас! Ушам больно! Один крик и мат», «Все было бы классно, но без матов», «В защиту дочери стала Оля. Она написала большое сообщение, где поддержала девушку», - комментируют пользователи сети.

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    Теги: фотография курьез путешествие
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    Подборка уникальных мест планеты, о которых вы даже не слышали (фото)