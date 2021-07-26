Подборка уникальных мест планеты, о которых вы даже не слышали (фото)

15 уникальных мест и удивительных достопримечательностей планеты, о которых многие могли и слыхом не слыхивать

Представляете ли вы хоть примерно, сколько на нашей планете безумно крутых, но не слишком широко известных мест, которые могут произвести на нас сильнейшее визуальное впечатление? А таких тысячи, если их вообще реально сосчитать.

Предлагаем вам немного продвинуться в освоении Земли и рассмотреть снимки нескольких малоизвестных, но поразительных природных или рукотворных достопримечательностей.

Ранее «Скотч» сообщал, что дочь известной артистки шокировала своим творчеством.

16-летняя девушка исполнила несколько авторских песен. Среди них был трек и с бранными словами: "Да мне пох*й на твои советы, да мне пох*й".

Со своей стороны, большинство фолловеров раскритиковали выступление Маши.

«Не понравилось. Разочарование», «Что это было?», «Ужас! Ушам больно! Один крик и мат», «Все было бы классно, но без матов», «В защиту дочери стала Оля. Она написала большое сообщение, где поддержала девушку», - комментируют пользователи сети.