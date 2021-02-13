  1. Головна
  2. Скотч
  3. Курьез
рус

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    Курьез

    У каждого котовладельца обязательно должен быть стеклянный стол: курьезные фотодоказательства

    •  glavcom.ua
    • Розсилка
    У каждого котовладельца обязательно должен быть стеклянный стол: курьезные фотодоказательства

    «Я не боюсь твоих клыков, котик. Стекло защитит меня»

    Глядеть на котиков одно удовольствие! Но мы настолько уже на них насмотрелись, что неплохо бы внести какой-то новый элемент в этот процесс, и он существует. Однажды в интернете подметили, что многие животные идеально сочетаются со стеклянными столами.

    Укладываясь на них, прижимаясь своими мягкими лапищами, распространяя свою шерсть (если такая имеется) те же коты открывают себя с абсолютно новой, но все еще прекрасной стороны.

    Мы давно уже усвоили, что кошки имеют жидкую форму существования, и вот очередное тому доказательство!

    1 з 23
    на весь екран згорнути
    У каждого котовладельца обязательно должен быть стеклянный стол: курьезные фотодоказательства
    У каждого котовладельца обязательно должен быть стеклянный стол: курьезные фотодоказательства
    У каждого котовладельца обязательно должен быть стеклянный стол: курьезные фотодоказательства
    У каждого котовладельца обязательно должен быть стеклянный стол: курьезные фотодоказательства
    У каждого котовладельца обязательно должен быть стеклянный стол: курьезные фотодоказательства
    У каждого котовладельца обязательно должен быть стеклянный стол: курьезные фотодоказательства
    У каждого котовладельца обязательно должен быть стеклянный стол: курьезные фотодоказательства
    У каждого котовладельца обязательно должен быть стеклянный стол: курьезные фотодоказательства
    У каждого котовладельца обязательно должен быть стеклянный стол: курьезные фотодоказательства
    У каждого котовладельца обязательно должен быть стеклянный стол: курьезные фотодоказательства
    У каждого котовладельца обязательно должен быть стеклянный стол: курьезные фотодоказательства
    У каждого котовладельца обязательно должен быть стеклянный стол: курьезные фотодоказательства
    У каждого котовладельца обязательно должен быть стеклянный стол: курьезные фотодоказательства
    У каждого котовладельца обязательно должен быть стеклянный стол: курьезные фотодоказательства
    У каждого котовладельца обязательно должен быть стеклянный стол: курьезные фотодоказательства
    У каждого котовладельца обязательно должен быть стеклянный стол: курьезные фотодоказательства
    У каждого котовладельца обязательно должен быть стеклянный стол: курьезные фотодоказательства
    У каждого котовладельца обязательно должен быть стеклянный стол: курьезные фотодоказательства
    У каждого котовладельца обязательно должен быть стеклянный стол: курьезные фотодоказательства
    У каждого котовладельца обязательно должен быть стеклянный стол: курьезные фотодоказательства
    У каждого котовладельца обязательно должен быть стеклянный стол: курьезные фотодоказательства
    У каждого котовладельца обязательно должен быть стеклянный стол: курьезные фотодоказательства

    Ранее «Скотч» сообщал, что японец фотографирует бродячих котов, чья жизнь — неподдельный драйв.

    Эти красавцы, судя по всему, отлично себя чувствуют и берут от жизни все, превращая каждый кадр со своим присутствием в обложку самого крутого альбома года

    Читайте также: Курьезные фото животных, которых застали за воровством еды

    .

    Теги: шутки курьез животные
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    Читайте також:
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ

    Про використання cookies: Продовжуючи переглядати glavcom.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом і погоджуєтеся на використання файлів cookies Згоден   Про файли cookies