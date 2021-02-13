У каждого котовладельца обязательно должен быть стеклянный стол: курьезные фотодоказательства

«Я не боюсь твоих клыков, котик. Стекло защитит меня»

Глядеть на котиков одно удовольствие! Но мы настолько уже на них насмотрелись, что неплохо бы внести какой-то новый элемент в этот процесс, и он существует. Однажды в интернете подметили, что многие животные идеально сочетаются со стеклянными столами.

Укладываясь на них, прижимаясь своими мягкими лапищами, распространяя свою шерсть (если такая имеется) те же коты открывают себя с абсолютно новой, но все еще прекрасной стороны.

Мы давно уже усвоили, что кошки имеют жидкую форму существования, и вот очередное тому доказательство!

Ранее «Скотч» сообщал, что японец фотографирует бродячих котов, чья жизнь — неподдельный драйв.

Эти красавцы, судя по всему, отлично себя чувствуют и берут от жизни все, превращая каждый кадр со своим присутствием в обложку самого крутого альбома года

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