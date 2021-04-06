Фермер просто выложил в твиттер фото своего урожая. Теперь он работает с Gucci (фото)

Бренд выпустил проект о нем к выходу новой экологичной коллекции Off the Grid

В октябре 2020 года фото огородника Джералда Стрэтфорда с его урожаем стали вирусными, с тех пор количество подписчиков на его странице выросло в два раза — до 280 тыс.

«Я уже десять лет на пенсии, так что у меня есть время, — говорит он. — Я был профессиональным рыбаком, чемпионом Великобритании 1984 года. Потом я устал от этого, но продолжил любить садоводство. Поэтому сейчас все свое время посвящаю этому. Мне нравится есть то, что я выращиваю».

В конце марта на сайте Highsnobiety появился созданный совместно с Gucci проект к выходу экологичной коллекции бренда Off the Grid. В проекте рассказывается о пути Стрэтфорда к успеху и его любви к большим овощам. А на фотографиях он позирует в своем огороде вместе с моделями в одежде Gucci. На сайте также опубликовано видео, где они все вместе работают в огороде.

По словам Стрэтфорда, выращивание овощей дарит ему покой, особенно в тяжелые времена. «Если мне совсем грустно, я иду в сад, осматриваю его, полю сорняки, и мое настроение улучшается».

Каждый день огородник просыпается около 7 часов утра, летом иногда раньше, завтракает кукурузными хлопьями или кашей, принимает таблетки и направляется в сад. «У меня всегда есть план, — говорит он. — Когда ложусь спать ночью, я знаю, что буду делать на следующий день». Иногда он делает компост, иногда сажает семена, а недавно построил навес из переработанных материалов.

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