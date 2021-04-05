Престарелая телезвезда в купальнике взволновала поклонников фото из жакузи
Поклонники оценили стройную фигуру телеведущей в комментариях
Британская телеведущая Аманда Холден снялась в откровенном наряде и взволновала фанатов. Соответствующий снимок появился на ее странице в Instagram.
На размещенном фото 50-летняя знаменитость с распущенными волосами и в слитном купальнике изумрудного цвета бренда Naia Beach позирует в джакузи. Стоимость купальника сайте марки составляет 120 фунтов стерлингов. Публикация набрала больше 60 тысяч лайков.
Поклонники оценили стройную фигуру телеведущей в комментариях. «Ты выглядишь сногсшибательно. Цвет очень красивый», «Ты словно вино — с годами только хорошеешь», «Потрясающее тело!», «Чертовски сексуальна», «Идеальная женщина», — хвалили они.
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