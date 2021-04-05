Престарелая телезвезда в купальнике взволновала поклонников фото из жакузи

Поклонники оценили стройную фигуру телеведущей в комментариях

Британская телеведущая Аманда Холден снялась в откровенном наряде и взволновала фанатов. Соответствующий снимок появился на ее странице в Instagram.

На размещенном фото 50-летняя знаменитость с распущенными волосами и в слитном купальнике изумрудного цвета бренда Naia Beach позирует в джакузи. Стоимость купальника сайте марки составляет 120 фунтов стерлингов. Публикация набрала больше 60 тысяч лайков.

instagram.com/noholdenback/

Поклонники оценили стройную фигуру телеведущей в комментариях. «Ты выглядишь сногсшибательно. Цвет очень красивый», «Ты словно вино — с годами только хорошеешь», «Потрясающее тело!», «Чертовски сексуальна», «Идеальная женщина», — хвалили они.

Ранее «Скотч» показывал фото харизматичных зверей с конкурса самых смешных фотографий дикой природы.

Несмотря на юмористический смысл конкурса, он имеет под собой вполне серьезную основу. Фотографы Пола Джойнсон-Хикс и Том Суллам основали его для того, чтобы в очередной раз обратить внимание на сохранение дикой природы.