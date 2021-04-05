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    Престарелая телезвезда в купальнике взволновала поклонников фото из жакузи

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    Британская телеведущая Аманда Холден - Престарелая телезвезда в купальнике взволновала поклонников фото из жакузи
    Британская телеведущая Аманда Холден
    Фото: @noholdenback

    Поклонники оценили стройную фигуру телеведущей в комментариях

    Британская телеведущая Аманда Холден снялась в откровенном наряде и взволновала фанатов. Соответствующий снимок появился на ее странице в Instagram.

    На размещенном фото 50-летняя знаменитость с распущенными волосами и в слитном купальнике изумрудного цвета бренда Naia Beach позирует в джакузи. Стоимость купальника сайте марки составляет 120 фунтов стерлингов. Публикация набрала больше 60 тысяч лайков.

    instagram.com/noholdenback/
    instagram.com/noholdenback/

    Поклонники оценили стройную фигуру телеведущей в комментариях. «Ты выглядишь сногсшибательно. Цвет очень красивый», «Ты словно вино — с годами только хорошеешь», «Потрясающее тело!», «Чертовски сексуальна», «Идеальная женщина», — хвалили они.

    Ранее «Скотч» показывал фото харизматичных зверей с конкурса самых смешных фотографий дикой природы.

    Несмотря на юмористический смысл конкурса, он имеет под собой вполне серьезную основу. Фотографы Пола Джойнсон-Хикс и Том Суллам основали его для того, чтобы в очередной раз обратить внимание на сохранение дикой природы.

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    Теги: знаменитости самые сексуальные шоу-бизнес телеведущая
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