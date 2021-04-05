Палестинская модель вышла на подиум с обнаженной грудью и свела с ума оператора

Таким экстравагантным образом модель приняла участие в показе новой коллекции бренда Mugler

Известная 24-летняя модель Белла Хадид лишний раз подтвердила свое звание самой красивой женщины, когда вышла на подиум, представляя весеннюю коллекцию популярного бренда Mugler. В абсолютно черной студии девушка прошлась в необычном наряде — на ней были надеты юбка с высоким разрезом, прозрачная блузка и сетчатые перчатки с колготками.

Волосы Беллы были зачесаны назад, а на лицо был нанесен минимум макияжа — чтобы красота модели не отвлекала зрителей от новой коллекции. Ролики и фото с показа девушка выложила в своем инстаграме, где они в короткое время набрали 1,5 млн лайков. Под видео Белла подписала: «Эти глаза, детка, никогда не врут».

Поклонники оценили юмор модели, ведь в видео оператор медленно опускает камеру по телу девушки, чтобы продемонстрировать ее наряд во всех подробностях. Однако — умышленно или нет — он на некоторое время останавливается на груди Беллы. Правда, фанаты в комментариях не нашли в себе сил возмутиться по этому поводу.

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