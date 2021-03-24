  1. Головна
  2. Скотч
  3. Фото
рус
    Фото

    Фотограф показал, как создать шедевральный автопортрет в домашних условиях

    •  glavcom.ua
    • Розсилка
    Фотограф показал, как создать шедевральный автопортрет в домашних условиях

    Молодой мексиканский фотограф показывает в Инстаграме свои креативные автопортреты

    Что нужно для того, чтобы сделать интересное и завораживающее фото? Безусловно, оборудование, свет и навыки фотографа занимают не последние роли в списке необходимых составляющих. Но самое главное — это идея. Сейчас вы сами в этом убедитесь.

    Молодой мексиканский фотограф с ником OMAHI показывает в Инстаграме свои креативные автопортреты, а потом, как съемка выглядит со стороны. Оказывается, такие можно сделать даже без посторонней помощи!

    1 з 17
    на весь екран згорнути
    Фотограф показал, как создать шедевральный автопортрет в домашних условиях
    Фотограф показал, как создать шедевральный автопортрет в домашних условиях
    Фотограф показал, как создать шедевральный автопортрет в домашних условиях
    Фотограф показал, как создать шедевральный автопортрет в домашних условиях
    Фотограф показал, как создать шедевральный автопортрет в домашних условиях
    Фотограф показал, как создать шедевральный автопортрет в домашних условиях
    Фотограф показал, как создать шедевральный автопортрет в домашних условиях
    Фотограф показал, как создать шедевральный автопортрет в домашних условиях
    Фотограф показал, как создать шедевральный автопортрет в домашних условиях
    Фотограф показал, как создать шедевральный автопортрет в домашних условиях
    Фотограф показал, как создать шедевральный автопортрет в домашних условиях
    Фотограф показал, как создать шедевральный автопортрет в домашних условиях
    Фотограф показал, как создать шедевральный автопортрет в домашних условиях
    Фотограф показал, как создать шедевральный автопортрет в домашних условиях
    Фотограф показал, как создать шедевральный автопортрет в домашних условиях
    Фотограф показал, как создать шедевральный автопортрет в домашних условиях

    Ранее «Скотч» сообщал, что житель Таиланда заказал в интернет-магазине айфон, а получил стол в виде айфона.

    Когда заказ привезли, мужчина обнаружил в коробке стол в виде увеличенной копии iPhone в цвете «розовое золото». Производитель сохранил внешние детали телефона: экран, кнопку «домой», динамик и камеру.

    Читайте также: Почему женщины живут дольше мужчин. Подборка курьезных фото
    Теги: фотография курьез
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    Читайте також:

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ

    Про використання cookies: Продовжуючи переглядати glavcom.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом і погоджуєтеся на використання файлів cookies Згоден   Про файли cookies