Фотограф показал, как создать шедевральный автопортрет в домашних условиях

Молодой мексиканский фотограф показывает в Инстаграме свои креативные автопортреты

Что нужно для того, чтобы сделать интересное и завораживающее фото? Безусловно, оборудование, свет и навыки фотографа занимают не последние роли в списке необходимых составляющих. Но самое главное — это идея. Сейчас вы сами в этом убедитесь.

Молодой мексиканский фотограф с ником OMAHI показывает в Инстаграме свои креативные автопортреты, а потом, как съемка выглядит со стороны. Оказывается, такие можно сделать даже без посторонней помощи!

Ранее «Скотч» сообщал, что житель Таиланда заказал в интернет-магазине айфон, а получил стол в виде айфона.

Когда заказ привезли, мужчина обнаружил в коробке стол в виде увеличенной копии iPhone в цвете «розовое золото». Производитель сохранил внешние детали телефона: экран, кнопку «домой», динамик и камеру.