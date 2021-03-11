Фото знаменитостей, которые одержимы своими кошками не меньше, чем мы

Собрали для вас фото звезд, которые обожают кошек ничуть не меньше, чем мы

Знаменитости — такие же люди, которые, как и все остальные, одержимы своими котейками. Они тоже всегда готовы тискать кошек, кормить их вкусностями, чистить за ними лотки и мириться с ночными тыгыдыками.

Каким бы богатым и знаменитым ни был человек, он все равно оказывается в рабстве у пушистых негодников с мягкими лапками. Мы собрали для вас фото звезд, которые обожают кошек ничуть не меньше, чем мы.

Ранее «Скотч» сообщал, что в Италии найден самый длинный кот в мире

Мейн-кун из итальянского города Виджевано 22 мая 2018 года был официально помещен в Книгу рекордов Гиннеса как самый длинный домашний кот. Длина этого бочонка — 120 сантиметров! Даже среди здоровяков мейн-кунов он выглядит переростком.