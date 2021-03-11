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    Фото знаменитостей, которые одержимы своими кошками не меньше, чем мы

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    Фото знаменитостей, которые одержимы своими кошками не меньше, чем мы

    Собрали для вас фото звезд, которые обожают кошек ничуть не меньше, чем мы

    Знаменитости — такие же люди, которые, как и все остальные, одержимы своими котейками. Они тоже всегда готовы тискать кошек, кормить их вкусностями, чистить за ними лотки и мириться с ночными тыгыдыками.

    Каким бы богатым и знаменитым ни был человек, он все равно оказывается в рабстве у пушистых негодников с мягкими лапками. Мы собрали для вас фото звезд, которые обожают кошек ничуть не меньше, чем мы.

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    1. Джеймс Франко
    3. Дита фон Тиз
    4. Николь Кидман
    Фото знаменитостей, которые одержимы своими кошками не меньше, чем мы
    2. Дрю Бэрримор
    Фото знаменитостей, которые одержимы своими кошками не меньше, чем мы
    Фото знаменитостей, которые одержимы своими кошками не меньше, чем мы
    Фото знаменитостей, которые одержимы своими кошками не меньше, чем мы
    Фото знаменитостей, которые одержимы своими кошками не меньше, чем мы
    Фото знаменитостей, которые одержимы своими кошками не меньше, чем мы
    Фото знаменитостей, которые одержимы своими кошками не меньше, чем мы
    Фото знаменитостей, которые одержимы своими кошками не меньше, чем мы
    Фото знаменитостей, которые одержимы своими кошками не меньше, чем мы

    Ранее «Скотч» сообщал, что в Италии найден самый длинный кот в мире

    Мейн-кун из итальянского города Виджевано 22 мая 2018 года был официально помещен в Книгу рекордов Гиннеса как самый длинный домашний кот. Длина этого бочонка — 120 сантиметров! Даже среди здоровяков мейн-кунов он выглядит переростком.

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    Теги: знаменитости кот
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