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    Престарелая звезда российского шансона из Киева засветила соски в откровенном наряде (фото)

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    Певица Любовь Успенская - Престарелая звезда российского шансона из Киева засветила соски в откровенном наряде (фото)
    Певица Любовь Успенская
    instagram.com/uspenskayalubov_official/

    Артистка смутила фанатов, не надев нижнее белье под тесное платье

    Звезда российского шансона Любовь Успенская снова решила шокировать поклонников экстравагантным видом. Она поделилась в Инстаграме снимком, на котором позирует в обтягивающем зеленом платье.

    Артистка стояла на лестнице, изящно выгнув спину и поставив одну руку на талию. Свой наряд она дополнила массивным кольцом и высокими сапогами на шпильке. Певица запрокинула голову и устремила взгляд вдаль. Этим снимком звезда решила поздравить женщин с 8 Марта. «Каждая женщина — это целый мир, целая планета, достойная любви, уважения и счастья!» — отметила она.

    instagram.com/uspenskayalubov_official/
    instagram.com/uspenskayalubov_official/

    Ранее «Скотч» сообщал, что Ирина Билык откровенно рассказала о проблемах в интимной жизни: «С сексом проблема».

    «Скажу всей стране — с сексом проблема. По интернету это невозможно. Поэтому можете мне не завидовать. Я снова наверное начну петь песни «Одинокая», «Она мне сегодня позвонила», -призналась артистка.

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    Теги: знаменитости певица шоу-бизнес
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