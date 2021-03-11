Престарелая звезда российского шансона из Киева засветила соски в откровенном наряде (фото)

Артистка смутила фанатов, не надев нижнее белье под тесное платье

Звезда российского шансона Любовь Успенская снова решила шокировать поклонников экстравагантным видом. Она поделилась в Инстаграме снимком, на котором позирует в обтягивающем зеленом платье.

Артистка стояла на лестнице, изящно выгнув спину и поставив одну руку на талию. Свой наряд она дополнила массивным кольцом и высокими сапогами на шпильке. Певица запрокинула голову и устремила взгляд вдаль. Этим снимком звезда решила поздравить женщин с 8 Марта. «Каждая женщина — это целый мир, целая планета, достойная любви, уважения и счастья!» — отметила она.

instagram.com/uspenskayalubov_official/

Ранее «Скотч» сообщал, что Ирина Билык откровенно рассказала о проблемах в интимной жизни: «С сексом проблема».

«Скажу всей стране — с сексом проблема. По интернету это невозможно. Поэтому можете мне не завидовать. Я снова наверное начну петь песни «Одинокая», «Она мне сегодня позвонила», -призналась артистка.