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    Фигура как у девочки! 51-летняя Дженнифер Лопес похвасталась телом в купальнике (фото)

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    51-летняя певица Дженнифер Лопес приняла участие в пикантной съемке - Фигура как у девочки! 51-летняя Дженнифер Лопес похвасталась телом в купальнике (фото)
    51-летняя певица Дженнифер Лопес приняла участие в пикантной съемке
    instagram.com/jlo/

    Латиноамериканская певица показала подтянутое тело в белом монокини

    Исполнительница хита Brave запечатлела себя в зеркале. Дженнифер отказалась от яркого макияжа в пользу естественности. Она собрала волосы на макушке в небрежный пучок и дополнила образ серьгами-кольцами.

    Лопес в купальнике с разрезами приняла провокационную позу. Она села на колени и продемонстрировала свою стройную фигуру. Поп-дива смотрелась очень эффектно и сексуально.

    instagram.com/jlo/
    instagram.com/jlo/

    Поклонники оценили снимок звезды фильма «Стриптизерши» и не поскупились на комментарии. «Какая красавица!», «Выглядишь восхитительно!», «Подскажи свой эликсир молодости!», «Бесподобная дива!», «Ты супер, детка!», «Такая молодая и прекрасная!», «Само совершенство!», «Обожаем тебя! Ты лучшая!», «Идеальная фигура! Как у девочки!» — отметили пользователи.

    Дженнифер также показала романтичный кадр со своим возлюбленным, Алексом Родригесом. Звездная пара позировала в солнечной Доминикане.

    Ранее «Скотч» сообщал, что дочь звезды «Квартала 95» сразила поклонников красотой в честь 18-летия.

    «18 лет назад ты своим появлением, смехом и кудряшками осчастливила нашу жизнь! Сегодня ты такая взрослая, но никогда не перестанешь быть маленькой для меня... С Днем рождения, малышка! Ты и есть подарок.. P. S. Я не очень сильна в создании подобных видео, поэтому опоздала с ним на целый день, но я надеюсь, ты улыбнешься, когда будешь смотреть эти фото. Они теплые, как и ты сама», – оставила трогательную подпись главная «квартальщица».

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    Теги: знаменитости самые сексуальные певица Дженнифер Лопес шоу-бизнес
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