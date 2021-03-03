Умер 44-летний украинский актер, известный киевлянам по роликами о поведении в метро
Иван Марченко последние пять лет боролся с раком костей
Фото: Фейсбук Ивана Марченко
27 февраля актер отметил 44 лет, а 1 марта его не стало
В Киеве умер молодой актер Иван Марченко. Он был известен по видеороликам о правилах поведения в столичном метро. За два дня до смерти Марченко исполнилось 44 года.
Подробности смерти актера рассказали в студии дубляжа LeDoyen Studio, где актер работал.
Иван Марченко родился 27 февраля 1977. Активно снимался в кино, играл в Киевском театре русской драмы имени Леси Украинский, участвовал в съемках социальных роликов.
В кино дебютировал в сериале «След оборотня». Также он снялся в таких фильмах и сериалах как «Дедушка моей мечты», «Возвращение Мухтара», «За все тебя благодарю», «Время грехов», «Родные люди», «Последний рубеж», «Совсем другая жизнь», «Чудо», «Если бы я тебя любил», «Только любовь», «Здравствуй, мама!», «Женский доктор», «Сваты-6», «Бабочки», «Инфоголик», «Ментовские войны. Одесса».
Наибольшую узнаваемость Марченко принесли социальные ролики о правилах поведения в столичном метро.
Известно, что последние пять лет актер боролся с раком костей. Болезнь отступила после длительного лечения, но внезапно снова вернулась с удвоенной силой. 1 марта Ивана Марченко не стало.
«Друзья! Сегодня после длительной отчаянной борьбы со страшной болезнью, нас покинул талантливый актер, режиссер и прекрасный человек Иван Марченко. Светлая память. Нам тебя будет не хватать», - сообщили на странице студии, где он работал.
Накануне смерти Марченко разместил на своей странице в Facebook трогательный пост-обращение к друзьям. Он поблагодарил их за то, что они рядом и за то, как он провел свой день рождения.
Дорогие мои, фантастические друзья, вы даже не представляете, ЧТО вы со мной вчера сделали!!! Я был порван, склеен,...Опубліковано Иваном Марченком Неділя, 28 лютого 2021 р.
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