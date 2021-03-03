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    Умер 44-летний украинский актер, известный киевлянам по роликами о поведении в метро

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    Иван Марченко последние пять лет боролся с раком костей Фото: Фейсбук Ивана Марченко - Умер 44-летний украинский актер, известный киевлянам по роликами о поведении в метро

    Иван Марченко последние пять лет боролся с раком костей

    Фото: Фейсбук Ивана Марченко

    27 февраля актер отметил 44 лет, а 1 марта его не стало

    В Киеве умер молодой актер Иван Марченко. Он был известен по видеороликам о правилах поведения в столичном метро. За два дня до смерти Марченко исполнилось 44 года.

    Подробности смерти актера рассказали в студии дубляжа LeDoyen Studio, где актер работал.

    Иван Марченко родился 27 февраля 1977. Активно снимался в кино, играл в Киевском театре русской драмы имени Леси Украинский, участвовал в съемках социальных роликов.

    В кино дебютировал в сериале «След оборотня». Также он снялся в таких фильмах и сериалах как «Дедушка моей мечты», «Возвращение Мухтара», «За все тебя благодарю», «Время грехов», «Родные люди», «Последний рубеж», «Совсем другая жизнь», «Чудо», «Если бы я тебя любил», «Только любовь», «Здравствуй, мама!», «Женский доктор», «Сваты-6», «Бабочки», «Инфоголик», «Ментовские войны. Одесса».

    Наибольшую узнаваемость Марченко принесли социальные ролики о правилах поведения в столичном метро.

    Известно, что последние пять лет актер боролся с раком костей. Болезнь отступила после длительного лечения, но внезапно снова вернулась с удвоенной силой. 1 марта Ивана Марченко не стало.

    «Друзья! Сегодня после длительной отчаянной борьбы со страшной болезнью, нас покинул талантливый актер, режиссер и прекрасный человек Иван Марченко. Светлая память. Нам тебя будет не хватать», - сообщили на странице студии, где он работал.

    Накануне смерти Марченко разместил на своей странице в Facebook трогательный пост-обращение к друзьям. Он поблагодарил их за то, что они рядом и за то, как он провел свой день рождения.

    Дорогие мои, фантастические друзья, вы даже не представляете, ЧТО вы со мной вчера сделали!!! Я был порван, склеен,...

    Опубліковано Иваном Марченком Неділя, 28 лютого 2021 р.

    Ранее «Скотч» сообщал, что 20-летняя писательница из Одессы умерла от голода в Москве.

    Тело Аделины обнаружил владелец квартиры, в которой она жила с января прошлого года. Мужчина пояснил, что познакомился с писательницей еще несколько лет назад. Шелдон произвела на него очень хорошее впечатление. «Она была необыкновенная девушка, очень образованная, воспитанная, скромная. Как будто из девятнадцатого века. Это и все соседи отмечали», — сказал арендодатель.

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    Теги: знаменитости кино актер шоу-бизнес умер
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