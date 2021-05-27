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    Будто угодил в очень неловкую ситуацию. Дизайнеры создали джинсы для самых смелых

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    Будто угодил в очень неловкую ситуацию. Дизайнеры создали джинсы для самых смелых

    Мода порой настолько непредсказуема и не подчиняется никаким законам, что может шокировать

    Компания Wet Pants Denim создает одежду для самых смелых. Дизайнеры придумали джинсы, которые окрашены так, словно они мокрые в области паха. И, конечно, такие штаны вызывают ощущение, что надевший их человек угодил в очень неловкую ситуацию.

    «Выгляди мокрым, ощущай сухость», — заманивают потенциальных покупателей создатели, отмечая, что джинсы подбираются индивидуально и окрашиваются вручную. Поэтому каждый экземпляр, цена которого £50, является уникальным, пишет The Sun.

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    Будто угодил в очень неловкую ситуацию. Дизайнеры создали джинсы для самых смелых
    Будто угодил в очень неловкую ситуацию. Дизайнеры создали джинсы для самых смелых

    Однако не все оказались готовы к настолько отчаянным экспериментам. У пользователей задумка вызвала весьма противоречивые эмоции. «Это насмешка», «Зачем кому-то покупать такое», — возмущались юзеры. Впрочем, проект существует уже несколько лет, доказывая, что на каждый товар найдется свой купец.

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    Теги: мода и красота как быть модным курьез
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    Будто угодил в очень неловкую ситуацию. Дизайнеры создали джинсы для самых смелых