В Австралии завели инстаграм для собак, которые ждут хозяев с теста на коронавирус (фото)

По словам врача, люди рады, что их питомцев фотографируют

Врач Тиффани Уайт из Мельбурна работает в центрах тестирования на коронавирус, расположенных по всему городу.

Многие люди приходят на тестирование со своими собаками, и в какой-то момент Тиффани решила завести аккаунт в инстаграме с фотографиями псов, терпеливо ждущих хозяев. Она назвала проект Swab dogs.

Уайт рассказала «Би-би-си», что всегда обращала внимание на питомцев пациентов и твердо решила, что должна что-то сделать с этим.

«В эти времена [эпидемия Covid-19] мы ужасно уставали, поэтому искали что-то позитивное. И мы нашли это», — отметила врач.

По ее словам, люди рады, что их псов фотографируют. Сейчас у аккаунта 426 публикаций и более 10,5 тысячи подписчиков.

Ранее «Скотч» сообщал, сколько предлагали за интим с Дашей Астафьевой. Продюсер впервые озвучил бешеную сумму.

По словам продюсера, его подопечные часто получали такие предложения, однако не соглашались на них.

«Почему? Потому что это совсем другой бизнес и совсем другой профиль, с которым я никогда не хотел иметь ничего общего», – сказал Никитин