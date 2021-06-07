Курьезные фото усатых сорванцов, которые вышли из строя и насмешили весь Интернет

«Я не знаю, что именно с моим котом не так, но, молю, пришлите подмогу»

Есть забавная теория, которая гласит о том, что котики — плоды иноземных цивилизаций. Чем человечество заслужило такой подарок — неизвестно.

Но некоторые кошатники так часто ловят своих питомцев на странном поведении, что уже готовы поверить, что их любимые котики и правда пришельцы. В подборке ниже — 15 фотографий усатых, с которыми явно что-то не так.

Ранее «Скотч» сообщал, сколько предлагали за интим с Дашей Астафьевой. Продюсер впервые озвучил бешеную сумму.

По словам продюсера, его подопечные часто получали такие предложения, однако не соглашались на них.

«Почему? Потому что это совсем другой бизнес и совсем другой профиль, с которым я никогда не хотел иметь ничего общего», – сказал Никитин