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    Курьезные фото усатых сорванцов, которые вышли из строя и насмешили весь Интернет

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    Курьезные фото усатых сорванцов, которые вышли из строя и насмешили весь Интернет

    «Я не знаю, что именно с моим котом не так, но, молю, пришлите подмогу»

    Есть забавная теория, которая гласит о том, что котики — плоды иноземных цивилизаций. Чем человечество заслужило такой подарок — неизвестно.

    Но некоторые кошатники так часто ловят своих питомцев на странном поведении, что уже готовы поверить, что их любимые котики и правда пришельцы. В подборке ниже — 15 фотографий усатых, с которыми явно что-то не так.

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    Курьезные фото усатых сорванцов, которые вышли из строя и насмешили весь Интернет
    Курьезные фото усатых сорванцов, которые вышли из строя и насмешили весь Интернет
    Курьезные фото усатых сорванцов, которые вышли из строя и насмешили весь Интернет
    Курьезные фото усатых сорванцов, которые вышли из строя и насмешили весь Интернет
    Курьезные фото усатых сорванцов, которые вышли из строя и насмешили весь Интернет
    Курьезные фото усатых сорванцов, которые вышли из строя и насмешили весь Интернет
    Курьезные фото усатых сорванцов, которые вышли из строя и насмешили весь Интернет
    Курьезные фото усатых сорванцов, которые вышли из строя и насмешили весь Интернет
    Курьезные фото усатых сорванцов, которые вышли из строя и насмешили весь Интернет
    Курьезные фото усатых сорванцов, которые вышли из строя и насмешили весь Интернет
    Курьезные фото усатых сорванцов, которые вышли из строя и насмешили весь Интернет
    Курьезные фото усатых сорванцов, которые вышли из строя и насмешили весь Интернет
    Курьезные фото усатых сорванцов, которые вышли из строя и насмешили весь Интернет
    Курьезные фото усатых сорванцов, которые вышли из строя и насмешили весь Интернет

    Ранее «Скотч» сообщал, сколько предлагали за интим с Дашей Астафьевой. Продюсер впервые озвучил бешеную сумму.

    По словам продюсера, его подопечные часто получали такие предложения, однако не соглашались на них.

    «Почему? Потому что это совсем другой бизнес и совсем другой профиль, с которым я никогда не хотел иметь ничего общего», – сказал Никитин

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    Теги: шутки курьез животные
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    Курьезные фото усатых сорванцов, которые вышли из строя и насмешили весь Интернет