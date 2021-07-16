Художник находит скучные предметы и превращает их в яркие арт-объекты (фото)

Творчество Тома Боба востребовано, счет подписчиков идет на сотни тысяч

Полиция с прохладцей ищет некоего Тома Боба, чтобы предъявить ему обвинение… наверное, назовут это «эстетическим вандализмом». Потому что ничего художник не ломает и не портит, а лишь разбавляет серые виды улиц новыми красочными деталями.

Правда, делает это совершенно без разрешения и одобрения, да и само имя «Том Боб» просто условность, потому что никто его за руку пока не поймал. Более того, никто и не видел, как создается его творчество, так что не исключено, что мы имеем дело с загадочным персонажем себе на уме.

Ранее «Скотч» сообщал, что красотка-жена Андрея Шевченко трогательно поздравила тренера сборной Украины с годовщиной и показала фото из семейного архива.

«С годовщиной тебя, мой единственный. Спасибо за любовь, поддержку и смех. Люблю тебя», - написала Кристен.

Позже Шевченко ответил на приветствие жены и тоже запостил фото вместе.