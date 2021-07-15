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    Паломница-миллиардерша Марченко рассказала, как коты снимают стресс

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    Телеведущая Оксана Марченко - Паломница-миллиардерша Марченко рассказала, как коты снимают стресс
    Телеведущая Оксана Марченко

    Также телеведущая отметила, что с умыванием котов также связана куча народных примет.

    Одиозная ведущая и жена кума Путина Виктора Медведчука Оксана Марченко всеми силами отвлекает общественность от проблем, связанных с ее семьей.

    Сегодня телеведущая-миллиардерша рассказала свои подписчикам «неожиданные факты» о котах. По словам Марченко, она никогда не знала, как коты регулируют температуру своего тела и снимают стресс.

    «Котяка-умывака… Друзья, с тех пор, как у меня появился кот, я не перестаю удивляться "кошачьей цивилизации", с которой приходится контактировать. Я всю жизнь думала, что коты умываются гигиены ради... Но совсем недавно я узнала (и это было открытием!), во время умывания коты регулируют температуру своего тела! А именно, они по-разному «укладывают» свою шерстку, меняя толщину воздушной прослойки между кожей и окружающей средой. Ну, и, подобно людям, снимающим усталость под душем, умываясь, коты расслабляются и снимают таким образом стресс», - пишет Марченко.

    Также Марченко отметила, что с умыванием котов также связана куча народных примет.

    «Мы знаем, например, что кот умывается к гостям, а итальянцы знают, что кот тщательно моет уши перед дождем, сербы считают: оттуда, куда кот повернут во время умывания, будет дуть ветер, японцы уверены, что, если кот моет левое ухо, придут покупатели...

    Ну, а Кокосик вполне заслуживает своих собственных примет: если он умывается, значит, мне пора на тренировку», - подытожила супруга Медведчука.

    facebook.com/oksana.marchenko.tv
    facebook.com/oksana.marchenko.tv

    Ранее «Скотч» сообщал, что кума Путина Марченко окрестила известного украинского боксера (фото)

    «Семья распалась, проблемы на работе, здоровья никудышное. Я - та оболочка, которая внутри полностью разваливается», - рассказал боксер.

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    Теги: знаменитости Оксана Марченко новости курьез
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    Паломница-миллиардерша Марченко рассказала, как коты снимают стресс