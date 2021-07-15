Подборка тюремных снимков девушек, которым место на конкурсе красоты (фото)

Собрали фото не очень хороших девушек, которые к своим правонарушениям могут добавить еще и кражу мужских сердец

У нас в голове есть определенные стереотипы относительно того, как должен выглядеть типичный преступник — угрюмый внешний вид, отталкивающие черты лица, злобный взгляд. Однако книгу нельзя судить по обложке — в этом уверен создатель Instgram-аккаунта mugshawtyss, на который подписано 290 тысяч человек.

В профиле ежедневно публикуются тюремные снимки нарушительниц закона, которые выглядят так, словно сошли с глянцевых обложек. Собрали фото не очень хороших девушек, которые к своим правонарушениям могут добавить еще и кражу мужских сердец.

Ранее «Скотч» сообщал, что красотка-жена Андрея Шевченко трогательно поздравила тренера сборной Украины с годовщиной и показала фото из семейного архива.

«С годовщиной тебя, мой единственный. Спасибо за любовь, поддержку и смех. Люблю тебя», - написала Кристен.

Позже Шевченко ответил на приветствие жены и тоже запостил фото вместе.