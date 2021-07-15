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    Подборка тюремных снимков девушек, которым место на конкурсе красоты (фото)

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    Подборка тюремных снимков девушек, которым место на конкурсе красоты (фото)

    Собрали фото не очень хороших девушек, которые к своим правонарушениям могут добавить еще и кражу мужских сердец

    У нас в голове есть определенные стереотипы относительно того, как должен выглядеть типичный преступник — угрюмый внешний вид, отталкивающие черты лица, злобный взгляд. Однако книгу нельзя судить по обложке — в этом уверен создатель Instgram-аккаунта mugshawtyss, на который подписано 290 тысяч человек.

    В профиле ежедневно публикуются тюремные снимки нарушительниц закона, которые выглядят так, словно сошли с глянцевых обложек. Собрали фото не очень хороших девушек, которые к своим правонарушениям могут добавить еще и кражу мужских сердец.

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    Подборка тюремных снимков девушек, которым место на конкурсе красоты (фото)
    Подборка тюремных снимков девушек, которым место на конкурсе красоты (фото)
    Подборка тюремных снимков девушек, которым место на конкурсе красоты (фото)
    Подборка тюремных снимков девушек, которым место на конкурсе красоты (фото)
    Подборка тюремных снимков девушек, которым место на конкурсе красоты (фото)
    Подборка тюремных снимков девушек, которым место на конкурсе красоты (фото)
    Подборка тюремных снимков девушек, которым место на конкурсе красоты (фото)
    Подборка тюремных снимков девушек, которым место на конкурсе красоты (фото)
    Подборка тюремных снимков девушек, которым место на конкурсе красоты (фото)
    Подборка тюремных снимков девушек, которым место на конкурсе красоты (фото)
    Подборка тюремных снимков девушек, которым место на конкурсе красоты (фото)
    Подборка тюремных снимков девушек, которым место на конкурсе красоты (фото)

    Ранее «Скотч» сообщал, что красотка-жена Андрея Шевченко трогательно поздравила тренера сборной Украины с годовщиной и показала фото из семейного архива.

    «С годовщиной тебя, мой единственный. Спасибо за любовь, поддержку и смех. Люблю тебя», - написала Кристен.

    Позже Шевченко ответил на приветствие жены и тоже запостил фото вместе.

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    Теги: курьез
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    Подборка тюремных снимков девушек, которым место на конкурсе красоты (фото)