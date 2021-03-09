Как бы выглядели всем знакомые животные, не будь у них шеи. Курьезные фото

Чем дольше смотришь на подобные снимки, тем более смешными и нелепыми они кажутся!

Вы когда-нибудь задумывались о том, как бы выглядели животные, не будь у них шеи? Если нет, то и не начинайте, потому что это уже сделали за вас! Студент из США создал целый аккаунт, посвященный фотографиям различных животных без шеи.

И если вы думаете, что эти снимки не могут быть забавными, предлагаем вам увидеть их своими глазами.

Создатель аккаунта — студент из США по имени Чейз. По его словам, он владеет фотошопом лишь на любительском уровне, что вовсе не мешает ему создавать эти забавные картинки.

Кто бы мог подумать, что отсутствие шеи так сильно изменит внешний вид животных! Некоторые из них кажутся более милыми и безобидными, а какие-то напротив могут показаться довольно жуткими.

Ранее «Скотч» сообщал, что в Италии найден самый длинный кот в мире

Мейн-кун из итальянского города Виджевано 22 мая 2018 года был официально помещен в Книгу рекордов Гиннеса как самый длинный домашний кот. Длина этого бочонка — 120 сантиметров! Даже среди здоровяков мейн-кунов он выглядит переростком.